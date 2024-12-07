Стало известно, сколько тысяч мин для ВСУ оказались неисправными

Некачественные мины, осенью поставленные ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

В ВСУ обнаружили бракованные мины. Фото из открытых источников

"Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на сейчас военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал Герман Сметанин.

Министр сообщил, что из последних партий 120 мм мин на 54 тысяч замене подлежат около 24 тысяч единиц.

По его словам, в настоящее время открыто два уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки.

Герман Сметанин добавил, что с начала 2024 г. украинские оборонные предприятия поставили Силам обороны миллионы артиллерийских и минометных снарядов, а заводы масштабируют производство и внедряют новые технологии. Он заверил, что на всех производствах ужесточен контроль за качеством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.