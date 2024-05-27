Стало известно, сколько территорий в Харьковской области оккупировала РФ: чем это грозит

Российские захватчики начали гораздо быстрее свое наступление на Харьковскую область, чем планировали раньше, отметил Иван Ступак. По его словам, захватчики вынуждены были изменить свои планы, ведь боялись, что Украина вот-вот получит западное оружие, поэтому сможет более активно уничтожать российских военных.

Бои за Харьковщину

Как отметил эксперт, российским захватчикам удалось захватить 170 квадратных километров северной части Харьковской области. По его словам, речь идет о значительной части территории Украины.

При этом эксперт отметил, что если российские захватчики начнут на захваченных территориях строить окопы, это означает, что Украина теряет эти территории. По его словам, Силам обороны в перспективе придется их освобождать. А в этом случае, говорит эксперт, будет много потерь среди украинских военных и техники.

Ступак также обратил внимание, что российские захватчики планируют начать наступление и на Сумскую область. По его словам, если там враг повторит свои действия, как в Харьковской области, и сможет захватить столько же территорий, то снова придется говорить о недопустимых потерях территорий и личного состава.

При этом эксперт добавил, что РФ собирает новую группировку недалеко от Харьковской области. То есть, говорит он, все, что там происходит, может быть только первой волной наступления. Впрочем, добавил Ступак, пока неизвестно, куда пойдут захватчики – на Харьковскую область или Сумскую.

Эксперт добавил, что командование оккупационных войск тщательно отслеживает ситуацию в Украине и на основе полученной информации и принимает решение о том, когда, где и как наступать.

Ступак предупредил, что есть угрозы того, что россияне могут пойти в новые наступления и добавил, что нужно быть готовым к любому развитию событий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты снова усилили штурмы Часового Яра.



