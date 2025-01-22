Стало известно, сколько территорий Украина теряет каждый день: когда это прекратится

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Ткачик Олеся
У российской стороны нет ясного представления о том, как долго ее армии удастся продолжать наступательные действия на фронте, об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Война в Украине
При этом эксперт подчеркнул, что, хотя РФ может быть не в состоянии проводить масштабные наступательные операции, однако она ежедневно постепенно захватывает украинские территории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина ежедневно теряет новые территории из-за наступательных действий российских войск, и главной причиной этого является недостаток пехоты, а не оружия, сообщает телеграмм-канал 110-й отдельной механизированной бригады, ведущей бои на Донбассе. В частности, в бригаде подчеркнули, что нынешние вызовы, с которыми сталкиваются Силы обороны, отличаются от приведших к потере Авдеевки в начале 2024 года. Несмотря на то, что часть русской пехоты удается уничтожить еще на подходах, противник все же находит возможности для продвижения и закрепления в зданиях и позициях.
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