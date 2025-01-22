Стало известно, сколько территорий Украина теряет каждый день: когда это прекратится

У российской стороны нет ясного представления о том, как долго ее армии удастся продолжать наступательные действия на фронте, об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Война в Украине

"Понимания у российской стороны не будет сколько будет продолжаться то наступление. Скорее всего, они рассчитывают, что они упрутся в украинскую оборону. Когда они упрутся и не будет ресурсов наступать, тогда будут выходить на трек мирных переговоров", — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что, хотя РФ может быть не в состоянии проводить масштабные наступательные операции, однако она ежедневно постепенно захватывает украинские территории.

"Каждый день мы теряем наши территории, по 100-200 метров... Они делают микрооперации, микроинсульты для украинской армии. Эти микрокотлы. Посмотрите, что мы потеряли с более или менее крупного с сентября: Кураховка, Селидово, Угледар. В декабре это город Курахово. Сейчас у нас на границе, уже 95% города Торецк. Да, возможно, они не могут показывать свою эффективность, но они продвигаются", — подытожил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина ежедневно теряет новые территории из-за наступательных действий российских войск, и главной причиной этого является недостаток пехоты, а не оружия, сообщает телеграмм-канал 110-й отдельной механизированной бригады, ведущей бои на Донбассе. В частности, в бригаде подчеркнули, что нынешние вызовы, с которыми сталкиваются Силы обороны, отличаются от приведших к потере Авдеевки в начале 2024 года. Несмотря на то, что часть русской пехоты удается уничтожить еще на подходах, противник все же находит возможности для продвижения и закрепления в зданиях и позициях.



