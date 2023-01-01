Стало известно, сколько "шахедов" в новогоднюю ночь уничтожила украинская ПВО

Известно, что в ночь на 1 января россияне пытались атаковать Украину дронами, но силы ПВО и другие подразделения украинских войск обезвредили враждебные цели.

Вооруженные силы Украины уничтожили 13 российских дронов еще в 2022-м, а 32 "шахеда" — новом году.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в новогоднюю ночь россияне обстреляли Херсон и оставили людей без света. Из-за обстрелов россиян в новогоднюю ночь жители Херсона и окрестные села остались без света. Стало известно, что российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. Следовательно, без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. Глава ОВА сообщил, что в ближайшее время энергетики начнут ремонтные работы.

Также "Комментарии" писали о том, что Буданов назвал максимум ракетных атак, на которые еще способен агрессор . Запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированных атаки по Украине. На одну ракетную атаку россиянам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы совершить необходимое количество крылатых ракет. Оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет в каждом из залпов. По его мнению, их запас остался на две подобные атаки. Кирилл Буданов тоже поделился мнением. что россиянам не нужен город Бахмут, за который они проливают кровь. Так как города такого уже нет на карте, от него ничего не осталось.