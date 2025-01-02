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Стало известно, сколько российских солдат точно погибло на войне в Украине

Сколько погибли русские солдаты на войне в Украине.

сегодня, 14:50
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Автор:
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Slava Kot

Ресурс "Горюшко" на основе данных открытых источников собирает и публикует некрологи погибших на войне в Украине российских военных. По последним подсчетам, на войне в Украине погибли не менее 90 тысяч российских солдат.

Стало известно, сколько российских солдат точно погибло на войне в Украине

Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным информационного ресурса "Горюшко", Россия потеряла на войне 90 тысяч солдат. Особенно выросли потери россиян в последние месяцы 2024 года, а декабрь стал рекордным – 6520 некрологов. Кроме того, в декабре количество некрологов россиян впервые пересекло отметку 200 в день, что свидетельствует об увеличении динамики потерь армии РФ.

Количество некрологов по данным ресурса "Горюшко":

  • 2022 год – 10 тысяч некрологов;
  • 2023 год – 30 тысяч некрологов;
  • 2024 год – 50 тысяч некрологов.

С начала полномасштабной войны в среднем за день появляется по 86 некрологов о погибших россиянах.

Авторы ресурса указывают, что на статистику влияют разные факторы, в том числе накопительный эффект, мясные штурмы и поиск информации, влияющие на общее количество некрологов российских военных.

В начале декабря 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что потери России на войне превысили 750 тысяч человек. По словам президента, на войне в Украине погибли 198 тысяч российских солдат, а еще более 550 тысяч получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский обнародовал официальные потери Украины на войне.

Также "Комментарии" писали о том, что потери России и Украины в Курской области претерпели существенные изменения. В декабре впервые потери в военной технике армии РФ превысили потери Украины.



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Источник: https://t.me/pechalbeda200/141876
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