Стало известно, сколько российских военных погибли в Украине, это больше чем считает ВСУ

Хакеры показали скриншот из чата Кремля, где указано количество погибших российских военных в войне с Украиной. Общие потери Российской Федерации составляют более 90 тысяч человек. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram канале.



Российские военные. Фото из открытых источников

К украинскому журналисту попали скриншот от хакеров, утверждающих, что это переписка близких к Путину лиц.

По предоставленным скриншотам становится ясно, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину известно о потерях личного состава своей армии.

Российскому президенту сообщают, что потери армии РФ составляют 66 126 человек. Кроме того, отдельно приводится статистика количества погибших частных военных компаний, наиболее известная среди которых Вагнер, принадлежащая "повару Путина" Пригожину. Согласно данным, такие компании потеряли 20415 своих контрактников. Также отдельно представлена статистика о потерях российской гвардии, которая составляет 5036 человек, погибших или пропавших.

Общий показатель потерь русской армии составляет 91 577 русский солдат. Просмотреть скриншот, предоставленный хакерами можно ниже:





Интересно, что украинская статистика потерь российского личного состава по состоянию на 15 октября сообщает о 64 700 ликвидированных военных.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах Владимира Зеленского, который назвал окружение Владимира Путина щенками. Также в интервью для немецкого издания президент Украины подверг критике россиян.

Также портал "Комментарии" писали о первом официальном сообщении от российских властей о смерти мобилизованных. Несмотря на то, что в СМИ уже несколько дней сообщали о гибели мобилизованных россиян, Кремль официально не подтверждал эти данные.

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