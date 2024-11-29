Стало известно, сколько россиян хотят, чтобы по Украине ударили ядерным оружием

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Ткачик Олеся
По данным опроса российского "Левада-Центра", почти 40% россиян вовсе не против того, чтобы по Украине ударили ядерным оружием.
Ракета Орешник
Так, российские социологи спросили может или не может быть оправдано использование Россией ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине. По результатам опроса, 11% респондентов ответили, что "определенно может, 28% сказали, что скорее может. При этом 24% ответили, что скорее не может и 21%, что "определенно не может". В то же время 15% респондентов затруднились с ответом.
По его словам, если относится к решению Путина именно в разрезе психиатрического вмешательства в неестественное поведение субъекта, то индивида, который из-за своей травмы угрожает безопасности общества — необходимо насильно изолировать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин угрожает ударить по Украине ракетой "Орешник". По его словам, нет аналогов этому оружию, и оно способно уничтожить как Украину, так и Европу.
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