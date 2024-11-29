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Стало известно, сколько россиян хотят, чтобы по Украине ударили ядерным оружием

Почти 40% россиян считают, что по Украине нужно ударить ядерным оружием

сегодня, 14:35
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Ткачик Олеся

По данным опроса российского "Левада-Центра", почти 40% россиян вовсе не против того, чтобы по Украине ударили ядерным оружием.

Стало известно, сколько россиян хотят, чтобы по Украине ударили ядерным оружием

Ракета Орешник

Так, российские социологи спросили может или не может быть оправдано использование Россией ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине. По результатам опроса, 11% респондентов ответили, что "определенно может, 28% сказали, что скорее может. При этом 24% ответили, что скорее не может и 21%, что "определенно не может". В то же время 15% респондентов затруднились с ответом.

"Вопрос в том, отражает ли этот опрос некие реальные вещи, либо он появился по указанию Кремля, чтобы подкрепить специальную операцию рефлексивного контроля со стороны Путина. Я думаю, что это может быть микс. То есть россияне действительно не против "весь мир в труху". Даже если они так же от этого умрут, они будут думать, что жили не напрасно. Это клинический случай, и Путин в этом виноват лишь только опосредованно", — считает эксперт Дмитрий Золотухин.

По его словам, если относится к решению Путина именно в разрезе психиатрического вмешательства в неестественное поведение субъекта, то индивида, который из-за своей травмы угрожает безопасности общества — необходимо насильно изолировать.

"Увы, мировое сообщество не готово мыслить в таких параметрах. Поэтому, ядерный удар будет становиться все более вероятным. Если Путин не проиграет — будет катастрофа. Неизбежно", — заявил Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин угрожает ударить по Украине ракетой "Орешник". По его словам, нет аналогов этому оружию, и оно способно уничтожить как Украину, так и Европу.




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Источник: https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/pfbid02JhiSciWFGyEqpAtckzuPBwYzfDPU4geyRX5fv1QcdjuVyQSKFZusNsbJcv2sFTSHl
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