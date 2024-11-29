Стало известно, сколько россиян хотят, чтобы по Украине ударили ядерным оружием

По данным опроса российского "Левада-Центра", почти 40% россиян вовсе не против того, чтобы по Украине ударили ядерным оружием.

Ракета Орешник

Так, российские социологи спросили может или не может быть оправдано использование Россией ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине. По результатам опроса, 11% респондентов ответили, что "определенно может, 28% сказали, что скорее может. При этом 24% ответили, что скорее не может и 21%, что "определенно не может". В то же время 15% респондентов затруднились с ответом.

"Вопрос в том, отражает ли этот опрос некие реальные вещи, либо он появился по указанию Кремля, чтобы подкрепить специальную операцию рефлексивного контроля со стороны Путина. Я думаю, что это может быть микс. То есть россияне действительно не против "весь мир в труху". Даже если они так же от этого умрут, они будут думать, что жили не напрасно. Это клинический случай, и Путин в этом виноват лишь только опосредованно", — считает эксперт Дмитрий Золотухин.

По его словам, если относится к решению Путина именно в разрезе психиатрического вмешательства в неестественное поведение субъекта, то индивида, который из-за своей травмы угрожает безопасности общества — необходимо насильно изолировать.

"Увы, мировое сообщество не готово мыслить в таких параметрах. Поэтому, ядерный удар будет становиться все более вероятным. Если Путин не проиграет — будет катастрофа. Неизбежно", — заявил Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин угрожает ударить по Украине ракетой "Орешник". По его словам, нет аналогов этому оружию, и оно способно уничтожить как Украину, так и Европу.



