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Стало известно, сколько РФ накопила ракет для удара по Украине: когда их задействует

РФ создала значительный запас ракет и ожидает наступления морозов, чтобы ударить ими по Украине

сегодня, 15:38
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Ткачик Олеся

Способность России совершать массированные ракетные удары по Украине значительно возросла, об этом в эфире "Эспрессо" сказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, эксперт Валерий Романенко.

Стало известно, сколько РФ накопила ракет для удара по Украине: когда их задействует

Ракетный удар

По его словам, согласно данным ГУР от 18 июля, на тот момент Россия имела запас в 190 ракет Х-101 и продолжала ежемесячно производить от 40 до 50 новых ракет этого типа. Таким образом, на сегодняшний день их арсенал мог увеличиться еще на около 120 ракет. Этот запас позволяет производить удары только со стратегических бомбардировщиков. Кроме этого, в распоряжении РФ есть истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал", комплексы "Искандер" с баллистическими и крылатыми ракетами, а также морской флот с ракетным вооружением.

Романенко также отметил, что в России отсутствуют существенные ограничения, которые могли бы сдерживать ее от ракетных атак по Украине.

"Причин, чтобы не наносить сейчас ударов по Украине, у них нет, потерь самолетов тоже нет. до 15 самолетов, которые могут выполнять полеты. То есть россияне действительно ждут максимальных морозов", — подчеркнул Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с ноября 2023 года Россия не применяла ракеты П-800 "Оникс", сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. За период столь продолжительной паузы их накопилось в России не менее 500 единиц. Самая большая проблема в том, что возможность перехвата этих ракет есть только у ЗРК “Patriot” и SAMP/T. Кроме того, их таким образом модернизировали, чтобы на них не мог влиять РЭБ.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiyani-chekayut-moroziv-shchob-zavdati-masovanogo-raketnogo-udaru-ekspert-z-aviatsii-romanenko
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