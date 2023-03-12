Стало известно, сколько резервов готовит Россия для нового наступления.

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Моесеенко Валентина
За 4-5 месяцев РФ хочет подготовить еще 300-400 тысяч человек для нового наступления в Украине. Это не те бойцы, которые, имея слабую подготовку, сейчас уничтожаются Вооруженными силами Украины, в Телеэфире генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишут "Комментарии".
Россия готовит резервы для новой волны наступления
Он отметил, что те потери, которые понесет сейчас армия РФ, нельзя быстро восполнить, но враг учел предыдущий опыт. На базах подготовки они готовят новые резервы, подтягивают новых мобилизованных.
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В то же время, он отмечает, что ресурсов на это у РФ не хватает: вербовочные центры и военкоматы не могут выполнить планы.
Малому же отмечает, что собранные человеческие резервы предстоит еще вооружить. Это – накопление боеприпасов, проведение формирования частей бригад, дивизий, как они говорят, даже корпусов армий, это слаженность.
Он подчеркнул, что конец этой подготовки РФ должно положить украинское контрнаступление. То есть – не допустить наступления вообще как такового. Само собой сорвется тогда и мобилизация в РФ.
"Комментарии" также писали о том, что Россия не рассчитывала на долгую войну, которая нуждается в другом количестве боеприпасов и даже стрелкового вооружения, чем у РФ сегодня. Поэтому у армии врага катастрофически не хватает вооружения.
Как сообщал портал "Комментарии", на нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности российской армии и уничтожению наемников. Это необходимо для контрнаступления.
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