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Стало известно, сколько резервов готовит Россия для нового наступления.

Армии РФ понадобится несколько месяцев для мобилизации, а потому еще нужно время на обучение армейцев и обеспечение их

сегодня, 15:42
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Автор:

Моесеенко Валентина

За 4-5 месяцев РФ хочет подготовить еще 300-400 тысяч человек для нового наступления в Украине. Это не те бойцы, которые, имея слабую подготовку, сейчас уничтожаются Вооруженными силами Украины, в Телеэфире генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишут "Комментарии".

Стало известно, сколько резервов готовит Россия для нового наступления.

Россия готовит резервы для новой волны наступления

Он отметил, что те потери, которые понесет сейчас армия РФ, нельзя быстро восполнить, но враг учел предыдущий опыт. На базах подготовки они готовят новые резервы, подтягивают новых мобилизованных.


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"По всей России сейчас вербуют добровольцев. Наряду с "вагнеровцами", начавшими историю с вербовки, вербуют и военные. В направлении Угледара появились уже казаки, не желающие воевать, идти в атаку, но они мобилизовались пафосно, они их собирают, они их учат. По времени мы сейчас смотрим по линии разведки, что где-то через 4-5 месяцев они хотят еще подготовить 300-400 тыс. человек для новой волны наступления", — комментирует экс-руководитель Службы внешней разведки.

В то же время, он отмечает, что ресурсов на это у РФ не хватает: вербовочные центры и военкоматы не могут выполнить планы.

"Но какую-то часть они собрали и еще соберут", — констатирует эксразведчик.

Малому же отмечает, что собранные человеческие резервы предстоит еще вооружить. Это – накопление боеприпасов, проведение формирования частей бригад, дивизий, как они говорят, даже корпусов армий, это слаженность.

"Это полгода-год. Даже по концепции Минобороны России это фактически до конца 2023 года, а если полнокровно – до 2026 года. Времени этого у них нет, у нас тем более нет”, — констатировал Маломуж.

Он подчеркнул, что конец этой подготовки РФ должно положить украинское контрнаступление. То есть – не допустить наступления вообще как такового. Само собой сорвется тогда и мобилизация в РФ.

“Если мы приступим к активной наступательной операции в ближайшие месяцы, как говорит наше руководство, мы сможем не только освобождать территории, зайти на юг, восток, Крым, но и самое главное – взорвать режим Путина. Тогда уже не будет до подготовки. А эти вербовочные центры просто прекратят свое существование. Уже режим Путина будет думать, как будет выживать, как и на каких условиях договариваться с Западом, Украиной о перспективах поражения и будущего мира", — сказал Николай Маломуж.

"Комментарии" также писали о том, что Россия не рассчитывала на долгую войну, которая нуждается в другом количестве боеприпасов и даже стрелкового вооружения, чем у РФ сегодня. Поэтому у армии врага катастрофически не хватает вооружения.

Как сообщал портал "Комментарии", на нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности российской армии и уничтожению наемников. Это необходимо для контрнаступления.

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