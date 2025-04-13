logo

BTC/USD

84049.67

ETH/USD

1584.46

LTC/USD

78.26

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько оружия Украина производит самостоятельно
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько оружия Украина производит самостоятельно

Около 40% вооружения Украина производит своими силами

сегодня, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Более 40% вооружения Сил обороны Украины – это продукция отечественного производства, рассказал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Стало известно, сколько оружия Украина производит самостоятельно

Украина увеличивает производство оружия. Фото из открытых источников

"Сегодня более 40% вооружения Сил обороны — это продукция украинского производства. Это показатель того, что Украина способна быть ценным оборонным партнером демократического мира. В то время, когда границы Европы снова стали линиями фронта, именно украинское оружие стало щитом для безопасности всего европейского сообщества", — рассказал Кирилл Буданов.

Глава ГУР МО подчеркнул, что ударные БПЛА "Февраль" и "Бобер" действуют в российском тылу, артиллерийские системы "Богдана" обеспечивают маневренность и огневую мощь в горячих точках фронта, а дроны "Сыч" и "Рубака" позволяют видеть и поражать оккупантов.

"Отечественные системы не просто не уступают иностранным, а создаются под реальные нужды войны, меняясь вместе с ее ходом", — добавил глава ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ChiefUkrDIU/184
Теги:

Новости

Все новости