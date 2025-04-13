Стало известно, сколько оружия Украина производит самостоятельно

Более 40% вооружения Сил обороны Украины – это продукция отечественного производства, рассказал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Украина увеличивает производство оружия. Фото из открытых источников

"Сегодня более 40% вооружения Сил обороны — это продукция украинского производства. Это показатель того, что Украина способна быть ценным оборонным партнером демократического мира. В то время, когда границы Европы снова стали линиями фронта, именно украинское оружие стало щитом для безопасности всего европейского сообщества", — рассказал Кирилл Буданов.

Глава ГУР МО подчеркнул, что ударные БПЛА "Февраль" и "Бобер" действуют в российском тылу, артиллерийские системы "Богдана" обеспечивают маневренность и огневую мощь в горячих точках фронта, а дроны "Сыч" и "Рубака" позволяют видеть и поражать оккупантов.

"Отечественные системы не просто не уступают иностранным, а создаются под реальные нужды войны, меняясь вместе с ее ходом", — добавил глава ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.