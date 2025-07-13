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Стало известно, сколько оружия отправила Северная Корея в Россию для войны против Украины

Южная Корея раскрыла масштаб помощи КНДР к России. Ким Чен Ын направил Путину миллионы снарядов, десятки тысяч контейнеров и тысячи военных для поддержки России войны против Украины.

13 июля 2025, 11:17
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Slava Kot

Северная Корея стала одним из основных поставщиков артиллерийских боеприпасов для России в ее войне против Украины. По данным разведки Южной Кореи, режим Ким Чен Ына уже передал Москве более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм, а также тысячи контейнеров с оружием и тысячи солдат КНДР.

Стало известно, сколько оружия отправила Северная Корея в Россию для войны против Украины

Северная Корея поставляет России миллионы снарядов. Фото из открытых источников

В отчете Управления оборонной разведки Южной Кореи (DIA) указано, что КНДР отправила в Россию около 28 000 контейнеров с боеприпасами и вооружением. По оценкам южнокорейской разведки, общее количество артиллерийских снарядов калибра 152 мм превышает 12 миллионов единиц.

Кроме того, Северная Корея уже отправила в Россию более 13 000 военнослужащих и планирует направить новую партию солдат КНДР в июле или августе 2025 года. Российские СМИ указывают, что 5000 северокорейских военных строителей и 1000 саперов должны прибыть в Курскую область для инженерной и логистической поддержки.

Для сравнения, еврокомиссар по внутреннему рынку Европейского Союза Тьерри Бретон недавно заявил, что к концу 2025 года ЕС планирует достичь производства 2,5 миллиона снарядов в год, тогда как в прошлом году было 1,7 миллиона снарядов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын сделал важное заявление об участии Северной Кореи в войне в Украине. По его словам, у России есть "безоговорочная поддержка" от КНДР относительно "украинского кризиса".

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил трем странам из-за коалиции против Северной Кореи, в том числе Соединенным Штатам, Японии и Южной Кореи.



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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250713001000315
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