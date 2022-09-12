Стало известно сколько оккупантов и техники РФ было уничтожено за прошедшую неделю

За прошедшую неделю с 4 по 12 сентября в результате контрнаступления украинских сил в направлении юга и востока Украины было ликвидировано 3150 единиц личного состава. Это видно по статистическим графикам на основе Генерального штаба Украины, которые представляет сайт russian-casualties.in.ua

Стало известно сколько оккупантов и техники РФ было уничтожено. Фото из открытых источников

За семь дней ВСУ уничтожило 3150 солдат армии РФ. Это третий самый высокий показатель с начала российского вторжения на территорию Украины. Больше русских солдат были ликвидированы только в первые две недели полномасштабной войны. Тогда ВСУ показал результат в 5300 и 5700 уничтоженных российских оккупантов.

Кроме личного состава, украинские военные уничтожили 100 танков, 181 бронетранспортер, 177 единиц автомобильной техники.

В общем, все показатели в неделю с 4 по 12 сентября выросли, по сравнению со средними показателями уничтоженной военной техники Российской Федерации. Также был установлен рекорд по ликвидации артиллерийских систем. Их по результатам последней недели контрнаступления было уничтожено 112 единиц, в то время как средний показатель составляет 44 единицы в неделю.





Такие действия украинских военных объясняются удачной стратегией и обеспечением качественной техники от союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова председателя Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая, который утверждает, что коллаборанты вместе с оккупантами бегут к границе с РФ. Гайдай опубликовал видео, где в отдельных местах можно наблюдать очереди до 10 км.

Также "Комментарии" писали о значении креста на технике ВСУ, пошедшей в контрнаступление на юге и востоке Украины.

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