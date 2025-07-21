Стало известно, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Федор Вениславский заявил, что в ряды Вооруженных сил Украины мобилизуют до 30 тысяч человек ежемесячно. По его словам, мобилизационный процесс в Украине проходит согласно планам Генерального штаба и Командования ВСУ.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Федор Вениславский на брифинге рассказал о количестве мобилизованных в Украине.
Отдельно депутат обратил внимание на развитие рекрутинговой системы. Если раньше доля добровольцев среди мобилизованных была до 5%, то в настоящее время она выросла до 10%. По словам Вениславского, эта положительная тенденция продолжает расти и все больше людей изъявляют желание добровольно вступить в армию.
Вениславский также отметил, что не все процессы с мобилизацией проходят идеально. Однако, по его словам, "должны выходить из реалий", а со временем Украина придет к правильному процессу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский признался, сколько Украина может мобилизовывать людей ежемесячно.
Также "Комментарии" писали, что один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине.