logo

BTC/USD

118886

ETH/USD

3814.78

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно

Мобилизация в Украине идет по планам Генштаба.

21 июля 2025, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Федор Вениславский заявил, что в ряды Вооруженных сил Украины мобилизуют до 30 тысяч человек ежемесячно. По его словам, мобилизационный процесс в Украине проходит согласно планам Генерального штаба и Командования ВСУ.

Стало известно, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Федор Вениславский на брифинге рассказал о количестве мобилизованных в Украине.

"Президент, как Верховный главнокомандующий, отметил, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется до 30 тысяч человек ежемесячно. Процессы продолжаются", — сказал Вениславский.

Отдельно депутат обратил внимание на развитие рекрутинговой системы. Если раньше доля добровольцев среди мобилизованных была до 5%, то в настоящее время она выросла до 10%. По словам Вениславского, эта положительная тенденция продолжает расти и все больше людей изъявляют желание добровольно вступить в армию.

Вениславский также отметил, что не все процессы с мобилизацией проходят идеально. Однако, по его словам, "должны выходить из реалий", а со временем Украина придет к правильному процессу.

"Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как этого хотели бы Вооруженные силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти сто лет", — добавил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский признался, сколько Украина может мобилизовывать людей ежемесячно.

Также "Комментарии" писали, что один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jzTiAUvC_Qc&ab_channel=MediaCenterUkraine
Теги:

Новости

Все новости