Стало известно, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Федор Вениславский заявил, что в ряды Вооруженных сил Украины мобилизуют до 30 тысяч человек ежемесячно. По его словам, мобилизационный процесс в Украине проходит согласно планам Генерального штаба и Командования ВСУ.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Федор Вениславский на брифинге рассказал о количестве мобилизованных в Украине.

"Президент, как Верховный главнокомандующий, отметил, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется до 30 тысяч человек ежемесячно. Процессы продолжаются", — сказал Вениславский.

Отдельно депутат обратил внимание на развитие рекрутинговой системы. Если раньше доля добровольцев среди мобилизованных была до 5%, то в настоящее время она выросла до 10%. По словам Вениславского, эта положительная тенденция продолжает расти и все больше людей изъявляют желание добровольно вступить в армию.

Вениславский также отметил, что не все процессы с мобилизацией проходят идеально. Однако, по его словам, "должны выходить из реалий", а со временем Украина придет к правильному процессу.

"Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как этого хотели бы Вооруженные силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти сто лет", — добавил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский признался, сколько Украина может мобилизовывать людей ежемесячно.

Также "Комментарии" писали, что один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине.