Стало известно, сколько гражданских украинцев находятся в российском плену

В российском плену находится более 14 тысяч гражданских граждан Украины, рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции "Вернуть значит спасти".

Армия РФ удерживает в плену гражданских граждан. Фото из открытых источников

По словам омбудсмена, среди 14 тысяч гражданских граждан есть люди, попавшие в плен после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, начиная с 2014 года.

"В это число включены граждане Украины, которых Россия задерживала с 2014 года на территории АР Крым и территории Донецкой и Луганской областей, а также после начала полномасштабного вторжения на всех территориях Украины, которые находились или находятся под оккупацией", — рассказал Дмитрий Лубинец.

По его словам, из всех гражданских пленных более 2 тысяч – это лица в возрасте 65 и более лет.

Омбудсмен также отметил, что гражданских людей гораздо сложнее возвращать домой, чем военнослужащих и детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Террористическая Россия не добивается значительных успехов на фронте в последнее время, но ситуация на поле боя остается сложной для обеих сторон. Интенсивность боевых действий в сутки достигает 150 боеприкосновений. У врага есть резервы и ресурсы для продолжения обстрелов артиллерией и авиацией.

Также портал "Комментарии" писал, что российские оккупанты из 506 полка Вооруженных сил РФ записали видеообращение и рассказали, что на самом деле происходит на фронте. Солдаты рассказали, что их отправили на убой без надлежащей поддержки и обеспечения. оккупанты сказали, что на поле боя остается много их сослуживцев, нуждающихся в помощи, но забрать их запрещено. По последним данным ВСУ, общие потери России на территории Украины составляют 549840 человек.