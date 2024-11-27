Стало известно, сколько генералов "списали" в Украине во время войны

В Украине с начала полномасштабного вооруженного российского вторжения по состоянию здоровья с военной службы в запас уволили 41 человека высшего офицерского состава. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Радио Свобода".

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Приведены данные за период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года.

“По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных Сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек ”, – говорится в сообщении издания.

Также за этот период один военный высший офицерский состав был принят на военную службу.

В издании уточнили, что в высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

"Запрос Радио Свобода касался того, сколько генералов списалось в запас за время полномасштабного вторжения по выводам военно-врачебных комиссий", — уточнили в издании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросам правоохранительных органов присоединилось к выявлению и розыску активов работников некоторых организаций.

Речь идет об имуществе работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), привлеченных к коррупционным схемам.

Какое имущество нашли представители АРМА еще в начале ноября, читайте по ссылке.



