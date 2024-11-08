Стало известно, сколько еще времени РФ сможет наступать в таком темпе, как сейчас

Одновременно с заключительным этапом летне-осенней наступательной кампании враг решил в очередной раз надавить на наше гражданское население, считает военкор Богдан Мирошников. По его словам, те десятки беспилотников, которые летят в Украину каждую ночь являются давлением.

Бои в Донецкой области

"Если половина из всего, что враг запускает, будет шахедами – это для них уже хорошо. Другие БПЛА можно охарактеризовать как "дерьмо и палки". Небольшая БЧ (1-5 кг), двигатель от шахеда – и ушли. Иногда самолетного типа со сферическими линзами и БЖД 5 кг. Вот последнее вчера ночью и прилетело в дом на Печерске", – отметил эксперт.

По его словам, цель у врага только одна – держать в постоянном страхе простых украинцев. Кроме того, наносить такие разрушения, чтобы именно гражданские страдали по-максимуму.

"Это и есть методика типовых КГБстов. Причем целью являются преимущественно киевляне, как жители столицы и крупнейшего города Украины. оккупанты равняют по себе и уверенно думают, что это поможет им", — говорит Мирошников.

Впрочем, по его словам, в отличие от 2022 и 2023 года в Украине кратно увеличилось количество полезных идиотов, которые транслируют российскую повестку дня, а также снова поднимает голову вата.

Мирошников говорит, что россияне усилили террор, потому что у них не все так хорошо идет на фронте, как они планировали. Да, у ворона есть значительные успехи оперативно-тактического характера, но это совсем не то, на что они рассчитывали.

"По их планам, Покровск они должны были захватить еще до конца лета, а сейчас вести бои где-то в Краматорском районе. А ведь мы помним, что они бросили на эту наступательную кампанию максимально возможное количество ресурсов", — отмечает эксперт.

Кроме того, российские базы хранения техники худеют в геометрической прогрессии, а глава Центробанка РФ делает нелестные заявления. Именно поэтому, добавляет он, враг очень спешит, потому что ресурсы все же не безграничны.

Да, в таком темпе, как сейчас, они спокойно еще 3-4-6-8 месяцев смогут наступать. И это будет на нас очень давить. Но когда нападающая сторона сжигает оперативные и стратегические резервы под ноль – то если цели не будут достигнут, тогда у этой стороны в будущем будут огромные проблемы", – подчеркнул Мирошников.

При этом он добавил, что в обороне можно отлично измочить противника. То есть, добавляет эксперт, если в итоге наступления такого масштаба враг не добьется оперативно-стратегических успехов, то впоследствии он начнет на фронтах испытывать серьезные проблемы.

"Идеальным результатом нашей обороны на этом этапе можно будет считать сохранение под контролем Покровска, Константиновки и Северска. Даже если Покровск рухнет, катастрофы не произойдет, и это не будет стратегическим успехом врага. А уже потом, на 2026 год, надо будет что-то основательно думать в плане собственных наступательных действий. Или даже и в 2025 году", — подчеркнул Мирошников.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что переговоры даже гипотетические на наших условиях невозможны без успехов на поле боя. Любые другие форматы "переговоров" – это капитуляция и оттягивание оккупации Украины на 2-4 года, не больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как по мнению военных можно вернуться к границам 1991 года.



