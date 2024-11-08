Стало известно, сколько еще времени РФ сможет наступать в таком темпе, как сейчас

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Ткачик Олеся
Одновременно с заключительным этапом летне-осенней наступательной кампании враг решил в очередной раз надавить на наше гражданское население, считает военкор Богдан Мирошников. По его словам, те десятки беспилотников, которые летят в Украину каждую ночь являются давлением.
Бои в Донецкой области
По его словам, цель у врага только одна – держать в постоянном страхе простых украинцев. Кроме того, наносить такие разрушения, чтобы именно гражданские страдали по-максимуму.
Впрочем, по его словам, в отличие от 2022 и 2023 года в Украине кратно увеличилось количество полезных идиотов, которые транслируют российскую повестку дня, а также снова поднимает голову вата.
Мирошников говорит, что россияне усилили террор, потому что у них не все так хорошо идет на фронте, как они планировали. Да, у ворона есть значительные успехи оперативно-тактического характера, но это совсем не то, на что они рассчитывали.
Кроме того, российские базы хранения техники худеют в геометрической прогрессии, а глава Центробанка РФ делает нелестные заявления. Именно поэтому, добавляет он, враг очень спешит, потому что ресурсы все же не безграничны.
При этом он добавил, что в обороне можно отлично измочить противника. То есть, добавляет эксперт, если в итоге наступления такого масштаба враг не добьется оперативно-стратегических успехов, то впоследствии он начнет на фронтах испытывать серьезные проблемы.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что переговоры даже гипотетические на наших условиях невозможны без успехов на поле боя. Любые другие форматы "переговоров" – это капитуляция и оттягивание оккупации Украины на 2-4 года, не больше.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как по мнению военных можно вернуться к границам 1991 года.
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