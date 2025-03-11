logo

BTC/USD

81749.58

ETH/USD

1944.10

LTC/USD

87.60

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько дней дал Путин на то, чтобы освободить Курскую область
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько дней дал Путин на то, чтобы освободить Курскую область

В Курской области продолжаются сложные бои между Силами обороны и российскими захватчиками

сегодня, 15:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия перебрасывает в Курскую область войска, ранее действовавшие в Покровске и других горячих точках. Туда стягивают подготовленные силы, ведь у предыдущих подразделений не было достаточной боевой подготовки, отметил в эфире 24 канала бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Стало известно, сколько дней дал Путин на то, чтобы освободить Курскую область

Бои в Курской области

По его словам, Россия привлекла воздушно-десантные войска, морскую пехоту, спецназ, кадыровцев, уже принимавших участие в боях северокорейских военных, а также значительное количество РЭБ и беспилотников.

При этом он подчеркнул, что враг применяет новую тактику атак, используя маневры по разным направлениям – из района Суджи, северо-запада и юга. Также удары наносят по логистическим путям, в том числе трассе Сумы – Суджа.

По словам генерала, российским войскам временно удалось прорвать некоторые позиции ВСУ, однако ситуация быстро стабилизировалась благодаря своевременному подходу резервов. Прибытие генерала Александра Сырского и оперативное усиление украинских подразделений позволили нейтрализовать угрозу охвата войск.

Действительно, в отдельных секторах были сложные бои и потери с обеих сторон, но ситуацию стабилизировали. Но ситуация меняется каждый час. Сейчас идет решающий период относительно контратак и недопущения дальнейших атак врага, а также нанесения ударов по их войскам, чтобы не допустить их выхода на границу", — добавил Маломуж.

По его информации, кремлевский диктатор поставил задачу провести операцию через 2 – 3 дня. Его генералы и командиры уже отчитывались, что задача практически выполнена. Но на самом деле это не так, добавил генерал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда ВСУ выйдут из Курской области.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/yaka-situatsiya-kurskomu-napryamku-malomuzh_n2772693
Теги:

Новости

Все новости