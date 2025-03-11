Стало известно, сколько дней дал Путин на то, чтобы освободить Курскую область

Россия перебрасывает в Курскую область войска, ранее действовавшие в Покровске и других горячих точках. Туда стягивают подготовленные силы, ведь у предыдущих подразделений не было достаточной боевой подготовки, отметил в эфире 24 канала бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Бои в Курской области

По его словам, Россия привлекла воздушно-десантные войска, морскую пехоту, спецназ, кадыровцев, уже принимавших участие в боях северокорейских военных, а также значительное количество РЭБ и беспилотников.

При этом он подчеркнул, что враг применяет новую тактику атак, используя маневры по разным направлениям – из района Суджи, северо-запада и юга. Также удары наносят по логистическим путям, в том числе трассе Сумы – Суджа.

По словам генерала, российским войскам временно удалось прорвать некоторые позиции ВСУ, однако ситуация быстро стабилизировалась благодаря своевременному подходу резервов. Прибытие генерала Александра Сырского и оперативное усиление украинских подразделений позволили нейтрализовать угрозу охвата войск.

Действительно, в отдельных секторах были сложные бои и потери с обеих сторон, но ситуацию стабилизировали. Но ситуация меняется каждый час. Сейчас идет решающий период относительно контратак и недопущения дальнейших атак врага, а также нанесения ударов по их войскам, чтобы не допустить их выхода на границу", — добавил Маломуж.

По его информации, кремлевский диктатор поставил задачу провести операцию через 2 – 3 дня. Его генералы и командиры уже отчитывались, что задача практически выполнена. Но на самом деле это не так, добавил генерал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда ВСУ выйдут из Курской области.



