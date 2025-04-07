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Стало известно, сколько дивизий Россия готовит к большому наступлению

Россияне планируют сформировать 10-15 новых дивизий

7 апреля 2025, 23:11
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Марьян Ощановский

Армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени.

Стало известно, сколько дивизий Россия готовит к большому наступлению

РФ готовится к наступлению. Фото из открытых источников

"Это является косвенным свидетельством того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-либо мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

По его словам, на многих участках фронта наступательный пыл россиян значительно уменьшился. Он отметил, что оккупанты не достигли желаемых результатов на Покровске, Белгородщине и Курщине. Военный предположил, что оккупанты будут искать новые возможности для активизации действий в других направлениях, в частности на Харьковщине.

"Российские силы стремятся нарастить мощность своих наступательных группировок до 10-15 дивизий. Соответственно Украине нужно иметь хотя бы соразмерные силы. Например, одну бригаду на каждую вражескую дивизию для эффективного противостояния их планам этого сезона", — сказал военнослужащий ВСУ.

Военный рассказал, что новые дивизии, вероятно, будут использоваться в зависимости от оперативно-тактических условий противника и способности концентрировать ресурсы.

"Политическое руководство России стремится быстро захватить как можно больше территорий. Сдерживание этих планов будет задачей российских военных специалистов, советующих Путину, например, концентрировать ресурсы в отдельных точках фронта. Сегодня российские ресурсы готовятся к немедленным или почти немедленным атакам на украинские позиции. Вероятно, это происходит для того, чтобы продемонстрировать, как Россия якобы стремится к миру", — добавил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZoBAmyoduxk
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