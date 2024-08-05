logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько белорусов сражается за Украину в войне против РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько белорусов сражается за Украину в войне против РФ

Доброволец из Беларуси назвал количество белорусов, воюющих за Украину.

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Белорусский доброволец Андрей Кушняров, проходящий службу в батальоне "Волки да Винчи", назвал количество граждан Беларуси, которые присоединились к рядам ВСУ и стали в защиту Украины против российской военной агрессии.

Стало известно, сколько белорусов сражается за Украину в войне против РФ

Сколько белорусов сражается на стороне Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс "Наша Ніва" Андрей Кушняров принял участие в конференции "Новая Беларусь", где рассказал о количестве белорусов, воевавших на стороне Украины.

"По данным на начало года, украинскую войну прошло около 1300 белорусов – столько белорусов было демобилизовано с 2014 года", — сказал Кушняров.

Белорусский доброволец также назвал количество своих соотечественников, до сих пор находящихся на войне в Украине.

"По состоянию на начало года в разных частях ВСУ служило около 350 белорусов", – сообщил Кушняров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белоруссия подписала договоры с оккупационной администрацией Крыма. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такие действия Минска и заявили, что документы о сотрудничестве Беларуси и оккупационных властей в Крыму станут доказательством новых санкций для режима Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о белорусских оппозиционерах, которые указали на тревожные признаки здоровья Александра Лукашенко. По их словам, белорусский диктатор публикует только обработанные фотографии в сеть, чтобы скрыть свое состояние здоровья. Кроме того, оппозиционер Павел Латушко заявил, что Лукашенко плохо выглядит на последних фото и видео добавив, что диктатор болен сахарным диабетом. Сам же Лукашенко во время посещения фестиваля в его родном городе неожиданно заявил, что у него "трудные дни".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nashaniva.com/348546
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости