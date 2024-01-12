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Стало известно, скольких уклонистов задержали пограничники с начала вторжения РФ

Пограничники регулярно задерживают украинцев, пытающихся скрыться за границу

сегодня, 18:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничная служба задержала более 17 тысяч украинцев, пытавшихся нелегально уехать за границу. Об этом пишет британская газета The Times, передает портал "Комментарии".

Стало известно, скольких уклонистов задержали пограничники с начала вторжения РФ

Пограничники задержали тысячи граждан. Фото из открытых источников

При этом цифры желающих уехать из Украины, вероятно, будут увеличиваться, поскольку новый законопроект об усилении мобилизации, вызвавший бурные споры в обществе, направлен на набор еще 500 тысяч новобранцев, отмечает издание.

The Times рассказывает истории, как украинские мужчины даже зимой пытаются самостоятельно переплыть реку Тиса, ищут проводников, которые за 3,5-5 тысяч долларов проведут их через границу, или же покупают поддельные документы.

Также, пишет газета, в Украине популярны многочисленные Telegram-каналы, предлагающие уклонистам купить поддельные документы за 700-1300 долларов, а реклама их услуг сопровождается роликами с кадрами рейдов сотрудников ТЦК по кафе и спортзалам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн". Беспилотники станут одной из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

"Комментарии" также сообщали, что США прекратили поставки оружия и военной техники Украине. По словам американского чиновника, соответствующее решение правительство США приняло из-за отсутствия бюджетных средств на программы военной поддержки Украины.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-conscription-draft-war-russia-troops-dcmd9lz96
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