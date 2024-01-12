Стало известно, скольких уклонистов задержали пограничники с начала вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничная служба задержала более 17 тысяч украинцев, пытавшихся нелегально уехать за границу. Об этом пишет британская газета The Times, передает портал "Комментарии".

Пограничники задержали тысячи граждан. Фото из открытых источников

При этом цифры желающих уехать из Украины, вероятно, будут увеличиваться, поскольку новый законопроект об усилении мобилизации, вызвавший бурные споры в обществе, направлен на набор еще 500 тысяч новобранцев, отмечает издание.

The Times рассказывает истории, как украинские мужчины даже зимой пытаются самостоятельно переплыть реку Тиса, ищут проводников, которые за 3,5-5 тысяч долларов проведут их через границу, или же покупают поддельные документы.

Также, пишет газета, в Украине популярны многочисленные Telegram-каналы, предлагающие уклонистам купить поддельные документы за 700-1300 долларов, а реклама их услуг сопровождается роликами с кадрами рейдов сотрудников ТЦК по кафе и спортзалам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Латвия возглавит "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", в который входят страны, оказывающие военную поддержку Украине. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия примет ключевую роль в "коалиции дронов" в рамках формата "Рамштайн". Беспилотники станут одной из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

"Комментарии" также сообщали, что США прекратили поставки оружия и военной техники Украине. По словам американского чиновника, соответствующее решение правительство США приняло из-за отсутствия бюджетных средств на программы военной поддержки Украины.

