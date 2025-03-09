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Стало известно, скольки ракетами и дронами РФ атаковала Украину в течение недели

Украина постоянно сотрудничает с партнерами, чтобы обеспечить решения, спасающие жизнь, отметил глава государства.

сегодня, 14:50
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Клименко Елена

В течение прошлой недели Россия совершила сотни атак по территории Украины, используя различные виды оружия. Оккупанты выпустили более тысячи бомб и сотни беспилотников. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Стало известно, скольки ракетами и дронами РФ атаковала Украину в течение недели

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, за последние семь дней Россия совершила около 1200 пусков управляемых авиабомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет разных типов.

"Каждый "Шахед", каждая авиабомба, которую использует Россия, содержит компоненты, поставляемые в обход санкций. В этих боеприпасах более 82 тысяч иностранных составляющих", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно сотрудничает с партнерами, чтобы обеспечить решения, которые спасают жизнь: снабжение систем противовоздушной обороны, инвестиции в оборонное производство и усиление санкций против России.

"Мы не прекращаем свою работу, чтобы приблизить справедливый мир и обеспечить надежные гарантии безопасности нашей страны", — добавил он.

9 марта Россия выпустила 119 дронов по Украине ночью. Противовоздушная оборона работала в 12 областях страны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, атака была осуществлена по шести направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым). Авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины активно противостояли нападающим.

Противовоздушная оборона сбила 73 дрона, а силы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Еще 37 вражеских дронов-имитуаторов были уничтожены без серьезных последствий для Украины.

Напомним, как уже писали "Комментарии", в ночь на 7 марта Россия нанесла комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Во время атаки Украина впервые применила французские истребители Mirage-2000. 



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13514
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