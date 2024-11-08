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Стало известно, с какой скоростью российские оккупанты продвигаются каждый день

Россияне ускорили темпы наступления

сегодня, 15:49
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Ткачик Олеся

Российские войска ускорили темпы наступления, об этом в эфире "Эспрессо" майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман

Стало известно, с какой скоростью российские оккупанты продвигаются каждый день

Бои в Донецкой области

По его словам, противник ежедневно продвигается к двум километрам, что свидетельствует о росте интенсивности его наступательных действий. Он отметил, что россияне могут перерезать главную дорогу на Курахово, через которую осуществляется логистическая поставка необходимых ресурсов. Если основные пути поставки будут отрезаны, придется пользоваться запасными маршрутами, пролегающими по полям, добавил Гетьман.

Ветеран также подчеркнул, что ухудшение погодных условий, в частности дожди, могут значительно усложнить передвижение по размытым дорогам, что создает дополнительную опасность. По его словам, существует риск окружения украинских сил вблизи Курахово, что, вероятно, часть планов российских военных.

"Считается, что атаковать в лоб большие города — не совсем разумная тактика. Обычно пытаются охватить, перерезать логистику, чтобы находящемуся в городе военному подразделению было сложно обороняться. Подразделение вообще может остаться без возможности обороны, что заставит отходить или оказаться в окружении ", – добавил Гетман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что одновременно с заключительным этапом летне-осенней наступательной кампании, враг решил в очередной раз надавить на наше гражданское население, считает военкор Богдан Мирошников. По его словам, те десятки беспилотников, которые летят в Украину каждую ночь являются давлением. Он подчеркнул, что цель у врага только одна – держать в постоянном страхе простых украинцев. Кроме того, наносить такие разрушения, чтобы именно гражданские страдали по-максимуму.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-prosuvaetsya-do-2-km-u-den-mayor-zapasu-ngu-getman-pro-donetskiy-napryamok
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