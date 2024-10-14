Стало известно, с какими трудностями столкнуться Силы обороны в 2025 году

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Ткачик Олеся
В последние дни ряд СМИ, экспертов, а также на уровне официальных лиц стали озвучивать версию о том, что украинские войска смогут перейти в контрнаступление в 2025 году, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Впрочем, отмечает он, после крайне неоднозначного результата летнего контрнаступления 2023 года многие испытывают устойчивый скепсис относительно возможности украинских войск повторить что-то подобное Харьковской операции. Тем не менее, в 2024 году, отмечает эксперт, случилась Курская операция, которая показал, что ВСУ могут организовывать наступления.
Война в Украине
При этом, эксперт отмечает, что в 2025 году Силы обороны столкнутся с тремя главными проблемами.
Первая проблема, говорит Коваленко, это численное превосходство врага. Тем более, отмечает эксперт, в 2025 году Россия собирается воевать человеческим ресурсом.
Второй проблемой ВСУ, по мнению Коваленко, станет российская тактическая авиация и планомерное совершенствование универсального модуля планирования и коррекции для корректируемых авиационных бомб. И третьей проблемой, добавляет эксперт, будет артиллерия.
Тем не менее, говорит эксперт, все эти проблемы могут быть аннулированы при нестабильной линии боестолкновения. И Курская операция показала эффективность такого метода противостояния врагу.
При этом он добавил, что реализовать такой план контрнаступления на том или ином плацдарме, возможно, будет только при полном техническом обеспечении наступающей стороны. А, как известно, в основном Силы обороны Украины зависимы от поставок международными партнёрами соответствующих инструментариев.
Напомним, "Комментарии" рассказывали, при каких условиях ВСУ в 2025 году пойдут в контрнаступление.
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