Стало известно, с какими трудностями столкнуться Силы обороны в 2025 году

В последние дни ряд СМИ, экспертов, а также на уровне официальных лиц стали озвучивать версию о том, что украинские войска смогут перейти в контрнаступление в 2025 году, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Впрочем, отмечает он, после крайне неоднозначного результата летнего контрнаступления 2023 года многие испытывают устойчивый скепсис относительно возможности украинских войск повторить что-то подобное Харьковской операции. Тем не менее, в 2024 году, отмечает эксперт, случилась Курская операция, которая показал, что ВСУ могут организовывать наступления.

Война в Украине

При этом, эксперт отмечает, что в 2025 году Силы обороны столкнутся с тремя главными проблемами.

Первая проблема, говорит Коваленко, это численное превосходство врага. Тем более, отмечает эксперт, в 2025 году Россия собирается воевать человеческим ресурсом.

Второй проблемой ВСУ, по мнению Коваленко, станет российская тактическая авиация и планомерное совершенствование универсального модуля планирования и коррекции для корректируемых авиационных бомб. И третьей проблемой, добавляет эксперт, будет артиллерия.

"Собственно, люди, КАБы и артиллерия – вот основные проблемы Сил обороны, которые они должны будут решать в тактическом плане. И задумываться о сценариях и методах решения нужно уже сейчас", — подчеркнул Коваленко.

Тем не менее, говорит эксперт, все эти проблемы могут быть аннулированы при нестабильной линии боестолкновения. И Курская операция показала эффективность такого метода противостояния врагу.

"Прорыв ЛБС и выход на вторую или даже третью линию обороны вполне позволяет создать такую хаотизацию в порядках противника. В этом нет ничего нового в области военной науки, хотя и есть своя специфика, обусловленная возможностями противника. То, в чем он силен, можно повернуть против него", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что реализовать такой план контрнаступления на том или ином плацдарме, возможно, будет только при полном техническом обеспечении наступающей стороны. А, как известно, в основном Силы обороны Украины зависимы от поставок международными партнёрами соответствующих инструментариев.

"Поэтому можно долго обсуждать, возможно, контрнаступление Сил обороны в 2025 году или нет, но в результате все упирается именно в вопрос обеспечения и наличия соответствующей номенклатуры инструментариев", — подытожил Коваленко.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, при каких условиях ВСУ в 2025 году пойдут в контрнаступление.



