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Стало известно, рискнет ли РФ уничтожать самолеты F-16 на аэродромах стран НАТО

РФ не рискнет уничтожать американские истребители на аэродромах стран-членов НАТО, несмотря на бравурные заявления, считает военный Кирилл Сазонов

сегодня, 15:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает политолог, который сейчас служит на фронте, Кирилл Сазонов, перспективы по F-16 выглядят все интереснее.

Стало известно, рискнет ли РФ уничтожать самолеты F-16 на аэродромах стран НАТО

Самолет F-16

"Мы очень скоро начнем их использовать, что очевидно. Не зря последние две-три недели так ВСУ с помощью дронов и ракет активно зачищают российскую ПВО. На оккупированном Донбассе, в Ростовской, Воронежской областях и в Крыму",
— подчеркивает эксперт.

По его словам, в первую очередь взрываются радары, в результате противник "слепнет". Потом, говорит он, под удар попадают пусковые установки.

"И дырявая система ПВО вообще ни от чего не защищает. Вот тут и придет время ударов украинскими и западными авиационными ракетами, а также сбросов КАБов с самолетов. Все логично, как по учебнику",
— подчеркнул Сазонов.

Естественно, говорит эксперт, Россия все это тоже прекрасно понимает. И раз не может защитить свою ПВО, а без этой ПВО все остальное – будет действовать логично, а именно: стараться уничтожать наши самолеты на земле, причем не только на украинской территории. Оккупанты уже грозят бить по аэродромам стран НАТО, если там будут наши F-16, которые совершают боевые вылеты

"Ну, за язык их никто не тянул. А весь наш резерв там и будет. О чем радостно сообщают украинские ВПС. Именно потому, что мы уверены – Кремль слишком боится НАТО, чтобы туда ударить. Не рискнет. Страшно! А если вдруг сдуру рискнет, то вообще замечательно. Получит второй фронт с НАТО. Быстрее закончим!"
— уверен Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава оборонного комитета Госдумы страны-агрессора Андрей Картаполов выдал очередное бессмысленное истерическое заявление по отношению к американским истребителям F-16.





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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02y2vDR9yb5iWS3CTR8fdTuNE7nyUye2RZF7jLG3mwQnxsuDXpzL4ntcCVQvCdHpzhl
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