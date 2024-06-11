Стало известно, рискнет ли РФ уничтожать самолеты F-16 на аэродромах стран НАТО

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Ткачик Олеся
Как считает политолог, который сейчас служит на фронте, Кирилл Сазонов, перспективы по F-16 выглядят все интереснее.
Самолет F-16
По его словам, в первую очередь взрываются радары, в результате противник "слепнет". Потом, говорит он, под удар попадают пусковые установки.
Естественно, говорит эксперт, Россия все это тоже прекрасно понимает. И раз не может защитить свою ПВО, а без этой ПВО все остальное – будет действовать логично, а именно: стараться уничтожать наши самолеты на земле, причем не только на украинской территории. Оккупанты уже грозят бить по аэродромам стран НАТО, если там будут наши F-16, которые совершают боевые вылеты
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава оборонного комитета Госдумы страны-агрессора Андрей Картаполов выдал очередное бессмысленное истерическое заявление по отношению к американским истребителям F-16.
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