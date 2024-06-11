Стало известно, рискнет ли РФ уничтожать самолеты F-16 на аэродромах стран НАТО

Как считает политолог, который сейчас служит на фронте, Кирилл Сазонов, перспективы по F-16 выглядят все интереснее.

Самолет F-16

"Мы очень скоро начнем их использовать, что очевидно. Не зря последние две-три недели так ВСУ с помощью дронов и ракет активно зачищают российскую ПВО. На оккупированном Донбассе, в Ростовской, Воронежской областях и в Крыму", — подчеркивает эксперт.

По его словам, в первую очередь взрываются радары, в результате противник "слепнет". Потом, говорит он, под удар попадают пусковые установки.

"И дырявая система ПВО вообще ни от чего не защищает. Вот тут и придет время ударов украинскими и западными авиационными ракетами, а также сбросов КАБов с самолетов. Все логично, как по учебнику", — подчеркнул Сазонов.

Естественно, говорит эксперт, Россия все это тоже прекрасно понимает. И раз не может защитить свою ПВО, а без этой ПВО все остальное – будет действовать логично, а именно: стараться уничтожать наши самолеты на земле, причем не только на украинской территории. Оккупанты уже грозят бить по аэродромам стран НАТО, если там будут наши F-16, которые совершают боевые вылеты

"Ну, за язык их никто не тянул. А весь наш резерв там и будет. О чем радостно сообщают украинские ВПС. Именно потому, что мы уверены – Кремль слишком боится НАТО, чтобы туда ударить. Не рискнет. Страшно! А если вдруг сдуру рискнет, то вообще замечательно. Получит второй фронт с НАТО. Быстрее закончим!" — уверен Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава оборонного комитета Госдумы страны-агрессора Андрей Картаполов выдал очередное бессмысленное истерическое заявление по отношению к американским истребителям F-16.





