Стало известно, прорвали ли российские захватчики фронт в Донецкой области

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что на Покровском направлении российские войска пытаются воспользоваться своим преимуществом в живой силе и технике. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Война в Украине

По его словам, интенсивность боевых действий по всей линии фронта существенно возросла. Он напомнил информацию от Генерального штаба, согласно которой за последние сутки произошло 215 боевых столкновений, что является самым высоким показателем с начала широкомасштабного вторжения России. При этом около 60 столкновений приходится на Покровское направление, где враг концентрирует свои усилия, пытаясь продвинуться в направлении Покровска и осуществить наступление на юг, чтобы создать угрозу для наших войск, держащих оборону.

Эксперт подчеркнул, что российские войска пытаются использовать преимущество в живой силе и технике для дальнейшего продвижения. Однако Згурец призвал избегать высказываний типа "фронт сыпется", поскольку такие заявления отдельных военных или экспертов могут создать искаженное представление о ситуации.

"Однако не стоит употреблять термин "фронт сыпется". Такие высказывания отдельных военных или экспертов начинают масштабироваться, и фраза "фронт сыпется" становится основой восприятия реальности. На самом деле основой восприятия реальности должно быть то, что на всех участках фронта ВСУ удерживают оборону. Там, где противник продвигается, фронт не сыпется, а происходит противодействие нашей обороны, учитывая преимущество сил противника.

Эксперт также отметил, что россияне начинают говорить о возможности попадания своих подразделений в ловушку при попытке прорваться в Покровск. Он отметил важность осторожного подхода к оценкам ситуации на фронте, особенно в условиях, когда враг пытается использовать любые поводы для информационно-психологического давления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главком Сырский признал, что на Покровском направлении сложная ситуация.



