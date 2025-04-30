Стало известно, примет ли Трамп требование Путина о том, что Украина должна сдаться

Администрация Дональда Трампа не поддержит максималистские требования Кремля по условиям прекращения войны в Украине, заявил политический обозреватель Виталий Портников.

Владимир Путин

В частности, эксперт не верит в способность Трампа остановить войну, ведь он даже не согласится на те условия, которые выдвигает Владимир Путин.

"Я считаю, что вообще никаких договоренностей не существует. Я вообще никогда не считал, что Дональд Трамп способен прекратить российско-украинскую войну. Еще до его избрания говорил, что у американского президента не так много возможностей повлиять на Путина. А с теми условиями, которые выдвигает Владимир Путин, не согласится ни один американский президент, даже Дональд Трамп", – говорит Портников.

Он обратил внимание на то, что диктатор якобы готов прекратить огонь, однако украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Не ради мира, а только ради прекращения огня на 30 или 90 дней. Я напомню, что это требование временного перемирия, а отнюдь не для мира", — добавил эксперт.

По его словам, пока непонятно, как поведет себя Трамп, если осознает, что не способен договориться с Кремлем: будет имитировать переговоры, уйдет ли из процесса или поддержит Украину.

Портников также отметил, что любые серьезные договоренности по завершению войны возможны только на прямых переговорах между Украиной и Россией, ведь именно эти две страны находятся в состоянии войны.

"Конечно, любой мир между Украиной и Россией может состояться только на прямых переговорах между Киевом и Москвой. Это две страны, которые воюют, и только они могут договариваться о войне и мире. Поэтому, конечно, если США и Россия договариваются о мире в Украине, то они ни о чем не договорятся. И напротив. Договориться о мире могут только Украина и Россия", — подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин летом рассчитывает войти в две новые области в Украине.



