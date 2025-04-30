Стало известно, примет ли Трамп требование Путина о том, что Украина должна сдаться

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Ткачик Олеся
Администрация Дональда Трампа не поддержит максималистские требования Кремля по условиям прекращения войны в Украине, заявил политический обозреватель Виталий Портников.
Владимир Путин
В частности, эксперт не верит в способность Трампа остановить войну, ведь он даже не согласится на те условия, которые выдвигает Владимир Путин.
Он обратил внимание на то, что диктатор якобы готов прекратить огонь, однако украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
По его словам, пока непонятно, как поведет себя Трамп, если осознает, что не способен договориться с Кремлем: будет имитировать переговоры, уйдет ли из процесса или поддержит Украину.
Портников также отметил, что любые серьезные договоренности по завершению войны возможны только на прямых переговорах между Украиной и Россией, ведь именно эти две страны находятся в состоянии войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин летом рассчитывает войти в две новые области в Украине.
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