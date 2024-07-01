Стало известно, при каком сценарии враг без сопротивления мог дойти до Киева, а потом до Львова

Каждый раз, когда происходит отступление, потери позиций или населенных пунктов, кто-то впадает в депрессию, кто-то злорадствует, отметил военный Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов

"Но есть многие, кто начинает "мудро" комментировать в стиле: "А я говорил!", "Вы неправильно воюете!", "Ну вот, опять потеряли и сколько еще потеряем…". Ну и вывод, с их точки зрения логичный. Все будет плохо, мы не можем победить, надо договариваться-сдаваться. И на любое возражение следует "железобетонный" контраргумент – а как вы собираетесь возвращать потерянное?", — рассказывает военный.

Он рассказал, что по потерянным позициям и населенным пунктам есть два пути.

"Первый – упереться рогом и ни шагу назад. До последнего патрона и человека держать оборону. Второй. Держать оборону и максимально сокращать поголовье "непрошенных оленей" вместе с их техникой. Стачивать их на штурмах. Пока это работает, и мы получаем правильное соотношение потерь – держим. В какой-то момент они массой давят – отходим. И все начинается заново", — рассказывает Сазонов.

По его словам, россиян больше, поэтому их количество нужно сокращать до приемлемых цифр. И это, говорит он, вполне реально. При этом военный считает, что все заявления о бесконечном мобилизационном ресурсе России – это всего лишь сказки и про бездонные склады с техникой и снарядами – тоже.

"Мы это видим по их поискам наемников и снарядов везде. Можно было пойти по первому варианту. Героически держать оборону год, пока мы не закончимся. Дальше оставшийся противник без сопротивления и парадным шагом идет до Киева, потом до Львова. Подавляя слабые и неорганизованные очаги сопротивления тех, кто остался. Первый сценарий плохой и уже закончился бы полной оккупацией. Так что все мы делаем правильно", — заявил Сазонов.

Относительно того, как возвращать оккупированное, то военный подчеркнул, что Силы обороны знают, как это сделать.

"Не нужно лобовых штурмов укреплений противника. Вспомните освобождение Херсона. Мы стянули туда все, что было. И демонстративно готовились к лобовому штурму. Противник укрепил город до состояния крепости. А потом полуокружение группировки противника, огневой контроль по путям снабжения и отхода. Все – они бросили все укрепления и побежали. Потому что это война логистики. Без стабильных поставок воевать нечем, пушки молчат, танки стоят, можно отмахиваться автоматом, как дубинкой. Подмога не придет, раненого не вывезешь. Они прекрасно это знают, как и мы. Потому бежали из Херсона", — говорит Сазонов.

По его словам, так должно быть и будет везде.

"Высокоточное оружие, ракеты и авиация. Удары по складам, перевалочным пунктам и железнодорожным узлам. Автотранспорт не выдержит серьезной нагрузки, но и он станет следующей мишенью. Обрежем логистику. Немного нажмем. Все, штурм не нужен. Выбор у обороняющейся стороны в этом случае простой: бежать или умереть", — говорит Сазонов.

При этом он убежден, что так и будет, просто нужно продержаться некоторое время.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных война еще не достигла даже экватора.



