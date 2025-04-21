Стало известно, при каких условиях Зеленский может подписать мир от Трампа и сдать территории

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Ткачик Олеся
Безумная "мирная активность" Дональда Трампа и его спецпредставителя Стива Виткоффа завершилась тем, что было понятно изначально: они предлагают Украине юридически признать Крым российским, отмечает политический эксперт Александр Кочетков.
Владимир Зеленский
При этом они хотят, чтобы Киев фактически признал, что Донецкая и Луганская области также "принадлежат" России. Также фактически признать российскими оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.
О неуступлении в НАТО само собой разумеется, но в связи с ослаблением проводимого Трампом НАТО это несущественно, отметил эксперт.
При этом он подчеркивает, что Соединенные Штаты никогда не являлись союзниками Украины. По его словам, при Трампе перестают быть даже партнерами и превращаются в мародеров с этим позорным соглашением о полезных ископаемых.
По его мнению, практически ситуация выкристаллизуется уже в ходе переговоров в Лондоне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Верховной Раде рассказали, признает ли Украина Крым российским.
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