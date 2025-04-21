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Стало известно, при каких условиях Зеленский может подписать мир от Трампа и сдать территории

Трамп хочет подарить Путину все то, что он хотел получить в рамках так называемой "СВО"

сегодня, 11:36 comments2367
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Ткачик Олеся

Безумная "мирная активность" Дональда Трампа и его спецпредставителя Стива Виткоффа завершилась тем, что было понятно изначально: они предлагают Украине юридически признать Крым российским, отмечает политический эксперт Александр Кочетков.

Стало известно, при каких условиях Зеленский может подписать мир от Трампа и сдать территории

Владимир Зеленский

При этом они хотят, чтобы Киев фактически признал, что Донецкая и Луганская области также "принадлежат" России. Также фактически признать российскими оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

О неуступлении в НАТО само собой разумеется, но в связи с ослаблением проводимого Трампом НАТО это несущественно, отметил эксперт.

"То есть Белый Дом хочет отдать Путину полностью все то, что он желал с самого начала — мы же понимаем, что даже этот бешеный не надеялся, что ему добровольно отдадут те части Запорожской и Херсонской областей, которые недоимперия не смогла захватить военной силой. При этом в любом случае согласимся мы или нет, прямые поставки военной, финансовой и разведывательной помощи от США прекращаются. Через посредников — возможно, нам здесь пригодится жадность Трампа", — говорит эксперт.

При этом он подчеркивает, что Соединенные Штаты никогда не являлись союзниками Украины. По его словам, при Трампе перестают быть даже партнерами и превращаются в мародеров с этим позорным соглашением о полезных ископаемых.

"Подписать такой мир Владимир Зеленский может только в самолете. Который везет его в постоянную эмиграцию, откуда не выдают. Соответственно, он этого не сделает. Соответственно, следует ожидать усиления агрессивных действий России, включая интенсификации ракетно-шахедных атак наших городов. Сохранится ли относительная стабильность линии фронта, будет зависеть, насколько нам с европейцами удастся наладить новые цепи снабжения оружием и боеприпасами без участия США", — подчеркнул Кочетков.

По его мнению, практически ситуация выкристаллизуется уже в ходе переговоров в Лондоне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Верховной Раде рассказали, признает ли Украина Крым российским.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023aBaCca2wVLcKL5VUreBGLG4dxZMHmY92LXZnVC8J3jSZo436P9ANoZkTmSHY9BKl&id=100007508473639
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