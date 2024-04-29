Стало известно, при каких условиях даже российские зеки не пойдут на штурм украинских позиций

На фронте ситуация, как и предполагалось, становится все труднее, ведь враг лезет вперед, потому что Кремлю нужно до осени захватить как можно больше наших территорий, чтобы было чем торговаться на потенциальных мирных конференциях типа швейцарской, пишет в Фейсбце политолог Александр Кочетков.

Дроны на фронте

При этом эксперт подчеркивает, что потери Россию никогда не беспокоили, к тому же войска агрессора учатся воевать. И сейчас, подчеркивает он, это совсем не те "деревянные солдатики", которые маршировали в Киев в 2022 году, тупо подставляясь под наши удары.

"Сейчас достаточно было нашим бригадам допустить несогласованность при ротации, и уже есть прорыв фронта в Очеретино и вокруг него",

– отметил политолог.

И это, говорит Кочетков, в основном последствия не провала с поставкой оружия нашими партнерами, а предельная истощенность украинских войск на передовой. По его мнению, пополнение ВСУ крайне необходимо, но все, что касается мобилизации, идет у власти очень тяжело и бестолково. А вот тендеры на ремонт улиц в 20 км от линии фронта почему-то проходят без проблем, добавил он.

"Уже и неспециалистам понятно, что у нас пошла война дронов. Конечно, ВСУ требуются зенитно-ракетные комплексы, самолеты (тоже для усиления ПВО), бронетехника и артиллерия в ограниченных количествах. Все остальное уже решают дроны разных типов. И только дроны в значительном количестве мы способны производить сами",

– подчеркивает Кочетков.

И именно поэтому, считает эксперт, срочно необходимо направить максимум финансов, ресурсов и других возможностей на закупку и производство дронов.

"Максимум! Как можно быстрее и больше применять в дронах элементы искусственного интеллекта. Если будем иметь по два "умных" дрона на каждого врага, на каждую его единицу бронетехника и артиллерии, недоимперия прекратит наступление. Даже российские зеки не полезут на гарантированную смерть",

– считает эксперт.

Однако с другой стороны, добавляет политолог, в дроноводы мобилизовать людей будет гораздо проще, чем в штурмовики под российские КАБы, и это совершенно понятно.

"Всем, кроме тех, кто у нас принимает решение. Не с кем разговаривать на подобные темы. Президент Владимир Зеленский пообещал до конца года миллион дронов, и никого не беспокоит, что эта армада где-то потерялась среди миллиарда посаженных деревьев",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно дроны являются залогом победы на фронте.