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Стало известно, при каких условиях даже российские зеки не пойдут на штурм украинских позиций

Украине необходимо немедленно обратить внимание на обеспечение армии дронами, считает политолог Александр Кочетков. По его словам, если дронов будет по два на каждого захватчика, то даже зеки будут отказываться идти на верную смерть

сегодня, 12:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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На фронте ситуация, как и предполагалось, становится все труднее, ведь враг лезет вперед, потому что Кремлю нужно до осени захватить как можно больше наших территорий, чтобы было чем торговаться на потенциальных мирных конференциях типа швейцарской, пишет в Фейсбце политолог Александр Кочетков.

Стало известно, при каких условиях даже российские зеки не пойдут на штурм украинских позиций

Дроны на фронте

При этом эксперт подчеркивает, что потери Россию никогда не беспокоили, к тому же войска агрессора учатся воевать. И сейчас, подчеркивает он, это совсем не те "деревянные солдатики", которые маршировали в Киев в 2022 году, тупо подставляясь под наши удары.

"Сейчас достаточно было нашим бригадам допустить несогласованность при ротации, и уже есть прорыв фронта в Очеретино и вокруг него",
– отметил политолог.

И это, говорит Кочетков, в основном последствия не провала с поставкой оружия нашими партнерами, а предельная истощенность украинских войск на передовой. По его мнению, пополнение ВСУ крайне необходимо, но все, что касается мобилизации, идет у власти очень тяжело и бестолково. А вот тендеры на ремонт улиц в 20 км от линии фронта почему-то проходят без проблем, добавил он.

"Уже и неспециалистам понятно, что у нас пошла война дронов. Конечно, ВСУ требуются зенитно-ракетные комплексы, самолеты (тоже для усиления ПВО), бронетехника и артиллерия в ограниченных количествах. Все остальное уже решают дроны разных типов. И только дроны в значительном количестве мы способны производить сами",
– подчеркивает Кочетков.

И именно поэтому, считает эксперт, срочно необходимо направить максимум финансов, ресурсов и других возможностей на закупку и производство дронов.

"Максимум! Как можно быстрее и больше применять в дронах элементы искусственного интеллекта. Если будем иметь по два "умных" дрона на каждого врага, на каждую его единицу бронетехника и артиллерии, недоимперия прекратит наступление. Даже российские зеки не полезут на гарантированную смерть",
– считает эксперт.

Однако с другой стороны, добавляет политолог, в дроноводы мобилизовать людей будет гораздо проще, чем в штурмовики под российские КАБы, и это совершенно понятно.

"Всем, кроме тех, кто у нас принимает решение. Не с кем разговаривать на подобные темы. Президент Владимир Зеленский пообещал до конца года миллион дронов, и никого не беспокоит, что эта армада где-то потерялась среди миллиарда посаженных деревьев",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно дроны являются залогом победы на фронте.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023qvi9nmBeAzv3FWxqLTADkQiFM6G45smXr9mrxDudSYhSop3n2vorjqjvY6cbLQEl&id=100007508473639
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