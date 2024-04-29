Стало известно, при каких условиях даже российские зеки не пойдут на штурм украинских позиций

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Ткачик Олеся
На фронте ситуация, как и предполагалось, становится все труднее, ведь враг лезет вперед, потому что Кремлю нужно до осени захватить как можно больше наших территорий, чтобы было чем торговаться на потенциальных мирных конференциях типа швейцарской, пишет в Фейсбце политолог Александр Кочетков.
Дроны на фронте
При этом эксперт подчеркивает, что потери Россию никогда не беспокоили, к тому же войска агрессора учатся воевать. И сейчас, подчеркивает он, это совсем не те "деревянные солдатики", которые маршировали в Киев в 2022 году, тупо подставляясь под наши удары.
И это, говорит Кочетков, в основном последствия не провала с поставкой оружия нашими партнерами, а предельная истощенность украинских войск на передовой. По его мнению, пополнение ВСУ крайне необходимо, но все, что касается мобилизации, идет у власти очень тяжело и бестолково. А вот тендеры на ремонт улиц в 20 км от линии фронта почему-то проходят без проблем, добавил он.
И именно поэтому, считает эксперт, срочно необходимо направить максимум финансов, ресурсов и других возможностей на закупку и производство дронов.
Однако с другой стороны, добавляет политолог, в дроноводы мобилизовать людей будет гораздо проще, чем в штурмовики под российские КАБы, и это совершенно понятно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно дроны являются залогом победы на фронте.
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