Российское руководство намерено до 20 января вытеснить подразделения ВСУ с территории Курской области, а до 25 февраля создать плацдарм боевых действий в Сумской области, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Бои в Курской области

По его словам, ситуация в Курщине остается напряженной. Он подчеркнул, что содержание этой территории для Украины даже более приоритетно, чем сохранение контроля над отдельными участками в Донецкой или Луганской областях.

"Поскольку именно содержание территории Курской области показывает слабость России, несмотря на геополитическую арену. Именно благодаря этим событиям на саммите БРИКС россиянам не удалось сформировать альтернативу Рамштайну, — рассказал Жмайло.

По его словам, несмотря на некоторые потери несколько недель назад, украинские Силы обороны продолжают удерживать территорию площадью более 600-700 квадратных километров в Курской области. Войска РФ используют тактику непрерывных "мясных штурмов" при поддержке воздушно-десантных войск и морской пехоты. В то же время, украинские подразделения подготовили эффективные оборонные рубежи и активно используют минные заграждения.

Дмитрий Жмайло отметил, что после возобновления контроля над Курщиной российское руководство планирует расширить боевые действия на Сумщину. По его прогнозу, до конца года российские силы не смогут полностью вытеснить украинские подразделения Курской области, поэтому их дедлайны смещены на январь.

Российские войска до конца года не смогут вытеснить подразделения Сил обороны с территории Курской области. Собственно поэтому и были смещены их дедлайны, что указывает на то, что они хотят выбить нас до 20 января. А уже к 25 февраля они планируют создать аналогичный плацдарм на территории Сумской области", – сообщил эксперт.

Украинские военные продолжают вести упорные бои, используя западную технику и современные стратегии, чтобы сдержать наступление окупантов и не допустить реализации их планов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны в Курщине вынуждены были отойти на заранее подготовленные рубежи.



