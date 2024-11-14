Стало известно, почему Южная Корея не передает Украине оружие

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Ткачик Олеся
Южная Корея осознает возможную угрозу участия северокорейских военных в российско-украинской войне, однако не спешит поддерживать Украину, отметил в эфире Freedom политтехнолог Олег Постернак.
Южная Корея
Он отметил, что опыт, который северокорейские солдаты получат в конфликте, может быть использован против Южной Кореи. По его словам, анализ боевого опыта автоматически проецируется на возможное обострение Корейской войны. Тем не менее, Сеул не спешит оказывать поддержку Украине или снимать ограничения на поставки летального оружия, добавил эксперт.
По его словам, есть несколько причин такой осторожности со стороны Сеула. Во-первых, оппозиция в южнокорейском парламенте категорически против предоставления Украине летального оружия. Во-вторых, поддержка этой идеи среди южнокорейцев низкая – всего 17% выступают за помощь Украине. В-третьих, Южная Корея ожидает четких сигналов от новой администрации Трампа относительно ее позиции в российско-украинской войне, в частности, мирных инициатив.
Постернак добавил, что теоретически позиция Южной Кореи может измениться.
По его мнению, пока не будет ясности со стороны Трампа, его поведенческой линии по поводу российско-украинской войны, говорить о том, что Южная Корея может изменить свое мнение по экспорту вооружения в Украину, невозможно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , Жозеп Боррель убеждает Южную Корею увеличить помощь Украине.
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