Стало известно, почему Южная Корея не передает Украине оружие

Южная Корея осознает возможную угрозу участия северокорейских военных в российско-украинской войне, однако не спешит поддерживать Украину, отметил в эфире Freedom политтехнолог Олег Постернак.

Южная Корея

Он отметил, что опыт, который северокорейские солдаты получат в конфликте, может быть использован против Южной Кореи. По его словам, анализ боевого опыта автоматически проецируется на возможное обострение Корейской войны. Тем не менее, Сеул не спешит оказывать поддержку Украине или снимать ограничения на поставки летального оружия, добавил эксперт.

По его словам, есть несколько причин такой осторожности со стороны Сеула. Во-первых, оппозиция в южнокорейском парламенте категорически против предоставления Украине летального оружия. Во-вторых, поддержка этой идеи среди южнокорейцев низкая – всего 17% выступают за помощь Украине. В-третьих, Южная Корея ожидает четких сигналов от новой администрации Трампа относительно ее позиции в российско-украинской войне, в частности, мирных инициатив.

Постернак добавил, что теоретически позиция Южной Кореи может измениться.

"Конечно, крайне важно открыть поставки со стороны Южной Кореи относительно боеприпасов, возможно, относительно ракет. Пока это предусматривается крайне проблемным вариантом по вышеприведенным причинам — электоральная, политическая, геополитическая и ориентированность на синхронизацию курса Соединенных Штатов Америки", — отметил Постернак.

По его мнению, пока не будет ясности со стороны Трампа, его поведенческой линии по поводу российско-украинской войны, говорить о том, что Южная Корея может изменить свое мнение по экспорту вооружения в Украину, невозможно.

"Хотя такие надежды были, когда осенью появилась первая информация о привлечении северокорейских войск на фронты российско-украинской войны", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , Жозеп Боррель убеждает Южную Корею увеличить помощь Украине.



