Одной из главных целей Курской операции было усложнить для российских военных переброску подкреплений на другие участки фронта, в частности в Запорожскую область, об этом в эфире Радио НВ сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

ATACMS

По его словам, первоначально план был именно таким, но со временем операция превратилась в боевые действия ради боев. Замысел Курской операции предусматривал более масштабные цели. Впрочем, как подчеркнул эксперт, удалось ли их достичь – вопрос дискуссионный. По словам Жирохова, кремлевский диктатор Владимир Путин сосредоточил все возможные ресурсы, чтобы выбить наши силы из Курской области, и, похоже, это должно произойти до инаугурации Дональда Трампа.

Жирохов также прокомментировал удары ракетами ATACMS, которые совершили украинские Силы обороны по аэродромам "Курск-Восточный" и "Халино". В результате этих атак был уничтожен, в частности, российский комплекс противовоздушной обороны С-400.

"Аэродром "Халино" – один из основных, из которых Россия запускает Шахеды. Все это аэродромы, если и не используются на постоянной основе, но они используются как аэродромы подскока. Россияне перебросили свою авиацию дальше. Но для того, чтобы они действовали более эффективно , они время от времени базируются на таких аэродромах", – отметил эксперт.

По его словам, С-400 – это уже не первая уничтоженная со времен полномасштабного вторжения. И каждый С-400 – это уникальный комплекс, на производство которого уходит до 9 месяцев, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ATACMS уничтожили систему ПВО в Курской области: 4 военнослужащих РФ погибли. Как ранее сообщала ASTRA, в ночь с 24 на 25 ноября в результате атаки ATACMS на военный аэродром "Халино" в Курской области ранены двое российских военнослужащих.





