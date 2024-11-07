Стало известно, почему в Украине заговорили о принудительной мобилизации женщин

Нардеп Соломия Бобровская сообщила о том, что она поддерживает идею, чтобы украинские женщины с 18 лет проходили как ребята — базовую военную подготовку или шли на военную кафедру.

Мобилизация женщин

Таким образом, отметила политик, они обретут военную профессию, чтобы в критический момент иметь представление базовых вещей начиная с медицины, обращения с оружием и понимать как действует тот или иной военный организм; уместно было бы запустить такое изменение и мужчинам в обязательном порядке с сентября 2025 года.

Кроме того, добавила нардеп, таким образом также формируется национальная военная культура нации и создается резерв сил обороны, что в определенный момент является фактически развернутой сетью по всей стране национального сопротивления, где бы ни была женщина — в стране или за ее пределами.

"Но я откровенно не понимаю спекулятивного хайпа по поводу принудительной мобилизации женщин "уже завтра", потому что это не отвечает ни государственным потребностям, ни реалиям. И я против этого. Такие дискуссии не наталкивают наших женщин на сближение с военным делом, а заставляет думать о выезде за границу и этой категории, которая и так составляет 70-80% украинцев, покинувших страну после 24 февраля 2022 года", — подчеркнула Бобровская.

При этом она добавила, что сейчас наконец-то начал адекватно работать "рекрутинг", хотя не в тех масштабах, которых хотелось изначально.

"Но я не вижу никаких проблем с добровольной мобилизацией женщин. На должности, куда женская душа пожелает. Массовая принудительная мобилизация женщин не будет иметь успеха в усилении армии. А провалившаяся мобилизация мужчин – не повод разводить манипулятивные дискуссии о мобилизации женщин", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что волонтер Берлинска заявила о том, что нужно мобилизовать женщин.



