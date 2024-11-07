Стало известно, почему в Украине заговорили о принудительной мобилизации женщин

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Ткачик Олеся
Нардеп Соломия Бобровская сообщила о том, что она поддерживает идею, чтобы украинские женщины с 18 лет проходили как ребята — базовую военную подготовку или шли на военную кафедру.
Мобилизация женщин
Таким образом, отметила политик, они обретут военную профессию, чтобы в критический момент иметь представление базовых вещей начиная с медицины, обращения с оружием и понимать как действует тот или иной военный организм; уместно было бы запустить такое изменение и мужчинам в обязательном порядке с сентября 2025 года.
Кроме того, добавила нардеп, таким образом также формируется национальная военная культура нации и создается резерв сил обороны, что в определенный момент является фактически развернутой сетью по всей стране национального сопротивления, где бы ни была женщина — в стране или за ее пределами.
При этом она добавила, что сейчас наконец-то начал адекватно работать "рекрутинг", хотя не в тех масштабах, которых хотелось изначально.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что волонтер Берлинска заявила о том, что нужно мобилизовать женщин.
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