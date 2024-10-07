Стало известно, почему Украину до сих пор не принудили к миру и когда все может измениться

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Ткачик Олеся
В Украине до сих пор не видели так называемого плана победы, поэтому у многих есть сомнение, существует ли он вообще – видели ли его хотя бы лидеры союзников, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий. Именно поэтому, по его убеждению, нет четкой схемы шагов союзников или оказания вооруженной помощи – все принимается чуть ли не спонтанно, в зависимости от ситуации "на земле", чтобы не допустить обвала фронта.
Запад подталкивает Украину к переговорам
Поэтому, по мнению эксперта, западные союзники и не дают дальнобойное оружие и разрешение его применять, потому что не видят конкретного пошагового плана возобновления контроля над территориями с применением этого оружия. Дать оружие и разрешения, чтобы ждать лет 10 значимых результатов — западные демократы просто не рассчитаны на такой формат, избиратели не позволят, подчеркнул Голобуцкий.
Что касается размена территорий на мир, то, по словам эксперта, союзники Украины уже второй год подряд обсуждают так называемый "корейский сценарий".
При этом он добавил, что надо понимать очевидное, чтобы отвоевать территории, как говорят власти, нужны люди, но мобилизация в Украине буксует.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Штатах решили подводить Украину к переговорам с РФ в слабой позиции.
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