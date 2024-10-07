Стало известно, почему Украину до сих пор не принудили к миру и когда все может измениться

В Украине до сих пор не видели так называемого плана победы, поэтому у многих есть сомнение, существует ли он вообще – видели ли его хотя бы лидеры союзников, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий. Именно поэтому, по его убеждению, нет четкой схемы шагов союзников или оказания вооруженной помощи – все принимается чуть ли не спонтанно, в зависимости от ситуации "на земле", чтобы не допустить обвала фронта.

Запад подталкивает Украину к переговорам

Поэтому, по мнению эксперта, западные союзники и не дают дальнобойное оружие и разрешение его применять, потому что не видят конкретного пошагового плана возобновления контроля над территориями с применением этого оружия. Дать оружие и разрешения, чтобы ждать лет 10 значимых результатов — западные демократы просто не рассчитаны на такой формат, избиратели не позволят, подчеркнул Голобуцкий.

Что касается размена территорий на мир, то, по словам эксперта, союзники Украины уже второй год подряд обсуждают так называемый "корейский сценарий".

"Это вполне прагматические дискуссии: если нет прямо сейчас конкретной возможности вернуть контроль и установить мир – значит, нужно выбирать из доступных инструментов прекращения мира. В частности, и по временному отказу от суверенитета в отношении определенных территорий. Этого от нас уже долго требуют союзники: чтобы мы стали большими реалистами", — говорит эксперт.

При этом он добавил, что надо понимать очевидное, чтобы отвоевать территории, как говорят власти, нужны люди, но мобилизация в Украине буксует.

"Пока мы держимся на одном (несмотря на все экзерсисы Гетманцева в тылу): ВСУ остаются самой мощной и опытной армией в Европе. Плюс удары собственными силами вглубь территорий врага. Только по этим причинам нас еще не принудили к миру. Или это надолго, ответим после "Рамштайна" 12 октября", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Штатах решили подводить Украину к переговорам с РФ в слабой позиции.



