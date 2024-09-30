Стало известно, почему Украине советуют «смириться» с потерей территорий и заключить с РФ перемирие

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Ткачик Олеся
Агенты влияния России, в частности, бежавшие в Европу и Америки, убеждают украинцев, что Запад не заинтересован в возвращении Украиной своих оккупированных территорий в границах 1991 года. И, что эта цель абсолютно недостижима, говорит политолог Константин Матвиенко. По его словам, они утверждают, что Западу нужна целостная и неслабая Россия как противовес Китаю, а также для сдерживания Индии и Ирана.
Переговоры Украины и РФ
Как отмечает политолог, возвращение украинских границ 1991 только военным способом действительно выглядит фантастически. Разумеется, подчеркивает эксперт, что кремлевский диктатор Владимир Путин к последнему солдату будет цепляться за захваченные территории, потому что их потеря будет означать осознание россиянами, что они тщетно развязали войну, которую еще и проиграли, понеся стратегический ущерб. За этим начнется лавинообразный обвал путинского режима, то есть – российской государственной машины в целом с быстрым территориальным распадом, считает Матвиенко.
По его мнению, перемирие непременно будет означать отмену части санкций Запада в отношении России, что значительно усилит ее. Россия продолжит террор и диверсии в Украине, готовясь к новому нападению. В условиях перемирия о членстве в НАТО для Украины не будет и речи, в ЕС тоже, добавил эксперт.
Впрочем, по его словам, теоретически перемирие с РФ возможно, но при условии поэтапного усиления, а не отмены санкций против России, до полного возвращения оккупированных территорий, немедленного начала выплаты ею компенсаций за нанесенный Украине ущерб, полный обмен военнопленными и выложенными россиянами гражданскими. лицами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле отвергли "корейский сценарий" прекращение войны и заявили, что все цели "СВО" будут выполнены.
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