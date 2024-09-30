Агенты влияния России, в частности, бежавшие в Европу и Америки, убеждают украинцев, что Запад не заинтересован в возвращении Украиной своих оккупированных территорий в границах 1991 года. И, что эта цель абсолютно недостижима, говорит политолог Константин Матвиенко. По его словам, они утверждают, что Западу нужна целостная и неслабая Россия как противовес Китаю, а также для сдерживания Индии и Ирана.

Переговоры Украины и РФ

Как отмечает политолог, возвращение украинских границ 1991 только военным способом действительно выглядит фантастически. Разумеется, подчеркивает эксперт, что кремлевский диктатор Владимир Путин к последнему солдату будет цепляться за захваченные территории, потому что их потеря будет означать осознание россиянами, что они тщетно развязали войну, которую еще и проиграли, понеся стратегический ущерб. За этим начнется лавинообразный обвал путинского режима, то есть – российской государственной машины в целом с быстрым территориальным распадом, считает Матвиенко.

"Именно поэтому! Нам внушают идею смириться с потерей территорий, заключить перемирие с тем, чтобы восстановить экономику и развивать страну, ведя многодесятилетние переговоры о полноценном мире. Привлекательный план. Проблема только в том, что он совершенно нереален. России нужно перемирие только, чтобы мобилизоваться для повторного нападения на Украину. Не на балтийские страны, Польшу или Молдову, а на Украину, потому что без Украины Россия не может быть сверхдержавой – одним из полюсов силы в мире. Соответственно, фактором сдерживания Китая, Индии, Ирана и Турана она не будет", — подчеркнул политолог.

По его мнению, перемирие непременно будет означать отмену части санкций Запада в отношении России, что значительно усилит ее. Россия продолжит террор и диверсии в Украине, готовясь к новому нападению. В условиях перемирия о членстве в НАТО для Украины не будет и речи, в ЕС тоже, добавил эксперт.

Впрочем, по его словам, теоретически перемирие с РФ возможно, но при условии поэтапного усиления, а не отмены санкций против России, до полного возвращения оккупированных территорий, немедленного начала выплаты ею компенсаций за нанесенный Украине ущерб, полный обмен военнопленными и выложенными россиянами гражданскими. лицами.

"То есть, как видим, что эта "теория" не сработает. Поэтому придется наращивать сопротивление, в частности дальнобоем по целям в глубине РФ, усилением санкций и других форм давления на агрессора, а не огородить геополитические огороды, где разводятся о России как рычаге Запада в сдерживании Китая и т.д., что Запад ведет переговоры с Россией на условиях сдачи части Украины", – отметил Матвиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле отвергли "корейский сценарий" прекращение войны и заявили, что все цели "СВО" будут выполнены.



