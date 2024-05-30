Стало известно, почему только мобилизованных не отправляют на обучение за границу

В Украине продолжается мобилизация и учебные центры наполнены новобранцами, рассказал народный депутат Валентин Наливайченко. Однако, по его словам, стало известно, что процесс обучения мобилизованным сократили.

Мобилизация в Украине

Как подчеркнул народный депутат, ранее новобранцев учили в течение двух месяцев (именно столько времени предусмотрено на подготовку законом), теперь все необходимые знания они получают за 1,5 месяца.

Наливайченко рассказал, что на следующей неделе в Верховной Раде будут думать над тем, как сохранить процесс обучения сроком в два месяца, а может, даже и больше. По его словам, очень важно, чтобы подготовка новобранцев происходила эффективно и так, как это предусмотрено законом.

Нардеп считает, что базовое обучение мобилизованных и контрактников должно длиться более двух месяцев. При этом учить их должны боевые офицеры и сержанты. Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить учебные центры надлежащим финансированием, чтобы они были обеспечены продуктами, а у новобранцев были надлежащие условия проживания и гигиены.

Кстати, Наливайченко рассказал, почему новобранцев не отправляют на обучение за границу. По его словам, в Европе никогда не учили только мобилизованных, то есть не профессиональных военных.

Как подчеркнул нардеп, в страны-члены НАТО всегда отбирали профессиональных военных по конкретным специальностям. Например, по его словам, для того чтобы обучать персонал по обслуживанию F-16, мобилизованного не возьмешь. Как добавил Наливайченко, это должен быть военный с техническим образованием, опытом в Украине в военно-воздушных силах, знанием языка. Кроме того, такие военные также проходят и детектор лжи, потому что страны НАТО делают все для того, чтобы обезопасить себя от российских агентов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Германия не хочет отправлять в Украину своих военных с тренировочной миссией.



