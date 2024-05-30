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Стало известно, почему только мобилизованных не отправляют на обучение за границу

Новобранцев не отправляют учиться за границу по одной простой причине, страны члены НАТО никогда не обучали только мобилизованных, они не имеют такого опыта, отметил нардеп Валентин Наливайченко

сегодня, 12:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Украине продолжается мобилизация и учебные центры наполнены новобранцами, рассказал народный депутат Валентин Наливайченко. Однако, по его словам, стало известно, что процесс обучения мобилизованным сократили.

Стало известно, почему только мобилизованных не отправляют на обучение за границу

Мобилизация в Украине

Как подчеркнул народный депутат, ранее новобранцев учили в течение двух месяцев (именно столько времени предусмотрено на подготовку законом), теперь все необходимые знания они получают за 1,5 месяца.

Наливайченко рассказал, что на следующей неделе в Верховной Раде будут думать над тем, как сохранить процесс обучения сроком в два месяца, а может, даже и больше. По его словам, очень важно, чтобы подготовка новобранцев происходила эффективно и так, как это предусмотрено законом.

Нардеп считает, что базовое обучение мобилизованных и контрактников должно длиться более двух месяцев. При этом учить их должны боевые офицеры и сержанты. Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить учебные центры надлежащим финансированием, чтобы они были обеспечены продуктами, а у новобранцев были надлежащие условия проживания и гигиены.

Кстати, Наливайченко рассказал, почему новобранцев не отправляют на обучение за границу. По его словам, в Европе никогда не учили только мобилизованных, то есть не профессиональных военных.

Как подчеркнул нардеп, в страны-члены НАТО всегда отбирали профессиональных военных по конкретным специальностям. Например, по его словам, для того чтобы обучать персонал по обслуживанию F-16, мобилизованного не возьмешь. Как добавил Наливайченко, это должен быть военный с техническим образованием, опытом в Украине в военно-воздушных силах, знанием языка. Кроме того, такие военные также проходят и детектор лжи, потому что страны НАТО делают все для того, чтобы обезопасить себя от российских агентов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Германия не хочет отправлять в Украину своих военных с тренировочной миссией.




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Источник: https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/videos/2142746462756336/
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