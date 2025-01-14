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Стало известно, почему США требуют отправить на фронт 18-летних украинцев

В США понимают, что без стабилизации фронта Путин и дальше будет требовать, чтобы Украина безоговорочно капитулировала

сегодня, 11:33
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Ткачик Олеся

Как заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности США Майк Уолтц, Украине нужна стабилизация поля боя, поэтому нужно решить проблему с живой силой. Именно поэтому он призвал Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет.

Стало известно, почему США требуют отправить на фронт 18-летних украинцев

Мобилизация с 18 лет

Как заявил военный эксперт Игаль Левин, ключевым в заявлении Уолтца является фраза о стабилизации линии фронта.

"Для сделки нужно, чтобы фронт был плюс-минус статичен. Пока Россия медленно прогрызает территорию, возникает вопрос: а зачем Путину идти на сделку? "Движуха" же продолжается, люди умирают, но всем норм, можно воевать и дальше. Это в команде Трампа прекрасно понимают. Пока нет стабилизации, Путин, скорее всего, не согласится на сделку, кроме как на условиях капитуляции Украины. Но Киев на капитуляцию не пойдет, как и США. Трампу и республиканцам нельзя выглядеть слабее демократов и Байдена", — говорит Левин.

По его мнению, одна из причин, почему обещание Трампа завершить войну за 24 часа превращается в месяцы, заключается как раз в отсутствии стабилизации фронта.

"Допускаю, что на встрече Трампа и Путина последний будет убеждать Дони в том, что Украина — якобы сфера влияния России, и мол, дайте нам уже самим разобраться с этим "кризисом". С большой долей вероятности подобные переговоры закончатся ничем, и война продолжится", — считает Левин.

Другой вопрос, говорит военный эксперт, если украинская власть все-таки решит понизить мобилизационный возраст, но тогда нужно как-то объяснить этот шаг, и то, что он сделан не под давлением США.

Левин предположил, что Вашингтон может поставить условие: хотите продолжение поставок оружия — только если понизите возраст.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за Байдена Украина теперь должна принять очень сложное решение.




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Источник: https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02mbG5jgrrvs4ezVXNFrK6SJEsHwopTyoTx99mMDTmBxUh7RMCipS62XcobPxLouCpl
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