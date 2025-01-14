Стало известно, почему США требуют отправить на фронт 18-летних украинцев

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Ткачик Олеся
Как заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности США Майк Уолтц, Украине нужна стабилизация поля боя, поэтому нужно решить проблему с живой силой. Именно поэтому он призвал Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет.
Мобилизация с 18 лет
Как заявил военный эксперт Игаль Левин, ключевым в заявлении Уолтца является фраза о стабилизации линии фронта.
По его мнению, одна из причин, почему обещание Трампа завершить войну за 24 часа превращается в месяцы, заключается как раз в отсутствии стабилизации фронта.
Другой вопрос, говорит военный эксперт, если украинская власть все-таки решит понизить мобилизационный возраст, но тогда нужно как-то объяснить этот шаг, и то, что он сделан не под давлением США.
Левин предположил, что Вашингтон может поставить условие: хотите продолжение поставок оружия — только если понизите возраст.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за Байдена Украина теперь должна принять очень сложное решение.
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