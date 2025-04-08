Стало известно, почему российские "Искандеры" не может сбить ПВО

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Ткачик Олеся
По состоянию на сегодня ракеты 9М723 "Искандер" стали основным инструментарием нанесения ударов по тыловой территории Украины, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. При этом, добавляет он, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину обошли по количеству пусков авиационные Х-101/555 и корабельные 3М14 “Калибр”.
Ракета "Искандер"
По его словам, это можно объяснить тем, что баллистические ракеты, в отличие от дозвуковых крылатых могут перехватывать ограниченные типы ПВО, в частности — ЗРК Patriot и SAMP/T.
Но как говорит Коваленко, у Украины есть ограниченное количество комплексов ЗРК Patriot и SAMP/T для борьбы с российскими ракетами. Изначально, подчеркивает эксперт, эти комплексы себя очень хорошо зарекомендовали.
По его словам, немногочисленные ЗРК Patriot и SAMP/T разительно не изменились за прошедшие года, а вот ракета "Искандер" получила новую окраску, новую систему наведения, систему спутниковой навигации и ряд других улучшений, для повышения эффективности.
Более того, подчеркнул Коваленко, Россия увеличила производство "Искандеров" до, фактически, одной единицы готовой продукции в сутки и продолжает работать над наращиванием этих показателей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ЗРК Patriot уже плохо перехватывают российские ракеты.
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