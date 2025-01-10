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Стало известно, почему российские дроны все чаще поражают гражданские цели

Российские дроны могут стать проблемой для украинской системы ПВО

сегодня, 16:40
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Ткачик Олеся

Мониторинговые каналы сообщают, что сегодня ночью российские шахеды летали над Украиной и Киевом очень низко, поэтому не засекались радарами и украинские средства ПВО (мобильные группы) не знали, где они летят, где их ожидать, где их сбивать.

Стало известно, почему российские дроны все чаще поражают гражданские цели

Шахеды

Как отметил военный Юрий Касьянов, это, собственно, и есть очередной этап развития дронов. Такой же, как фпв-ишки на оптоволокне на поле боя. По его словам, враг научил шахеды летать низко, огибая рельеф местности, высокие дома, облетая высокие деревья.

При этом Касьянов утверждает, что в этой технологии нет ничего нового – она используется на крылатых ракетах, на ударных пилотируемых самолетах с начала шестидесятых годов прошлого столетия.

"Полеты на низких, сверхнизких высотах – от 20 до 80 метров не позволяют силам ПВО обнаружить цели, потому что радары "видят" объекты только в зоне прямой видимости, а Земля, как ни странно, все же круглая. К тому же на низких высотах на беспилотники меньше влияет РЭБ. Ну и главное — в мире мало таких комплексов ПВО, которые способны сбивать низколетящими ракетами дроны", — рассказал Касьянов.

Именно поэтому, по его убеждению, Украина вполне спокойно может прорваться в Москву, если научит свои дроны летать так же низко. Впрочем, добавил военный, пока не ясно, кто в Украине занимается решением этой проблемы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина должна достичь паритета в ударах по столице, чтобы заставить Путина бояться. А для этого украинские дроны снова должны улететь на Москву. При этом известно, что последний раз украинские дроны долетели до окрестностей столицы страны-агрессора 1 сентября 2024 года, когда, по заявлениям российского ПВО, были сбиты 158 украинских беспилотников.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02iqhjiedjDtQv2GAzXzKDJCKuicnHyr3LMB1VEjVJGuZ5wKqJaNxKDrpyz6R3NdzDl
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