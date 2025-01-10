Стало известно, почему российские дроны все чаще поражают гражданские цели

Мониторинговые каналы сообщают, что сегодня ночью российские шахеды летали над Украиной и Киевом очень низко, поэтому не засекались радарами и украинские средства ПВО (мобильные группы) не знали, где они летят, где их ожидать, где их сбивать.

Шахеды

Как отметил военный Юрий Касьянов, это, собственно, и есть очередной этап развития дронов. Такой же, как фпв-ишки на оптоволокне на поле боя. По его словам, враг научил шахеды летать низко, огибая рельеф местности, высокие дома, облетая высокие деревья.

При этом Касьянов утверждает, что в этой технологии нет ничего нового – она используется на крылатых ракетах, на ударных пилотируемых самолетах с начала шестидесятых годов прошлого столетия.

"Полеты на низких, сверхнизких высотах – от 20 до 80 метров не позволяют силам ПВО обнаружить цели, потому что радары "видят" объекты только в зоне прямой видимости, а Земля, как ни странно, все же круглая. К тому же на низких высотах на беспилотники меньше влияет РЭБ. Ну и главное — в мире мало таких комплексов ПВО, которые способны сбивать низколетящими ракетами дроны", — рассказал Касьянов.

Именно поэтому, по его убеждению, Украина вполне спокойно может прорваться в Москву, если научит свои дроны летать так же низко. Впрочем, добавил военный, пока не ясно, кто в Украине занимается решением этой проблемы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина должна достичь паритета в ударах по столице, чтобы заставить Путина бояться. А для этого украинские дроны снова должны улететь на Москву. При этом известно, что последний раз украинские дроны долетели до окрестностей столицы страны-агрессора 1 сентября 2024 года, когда, по заявлениям российского ПВО, были сбиты 158 украинских беспилотников.



