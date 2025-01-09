Стало известно, почему Россия нанесла террористический удар по Запорожью

Российские террористы сознательно убили и ранили десятки гражданских в Запорожье, заявил политолог Алексей Копытько.

Удар по Запорожью

При этом он призвал сравнить тактику Украины и РФ в войне. Например, отмечает эксперт, неизвестные дроны наносят удар по нефтебазе в районе Энгельса.

"Около 660 км по прямой. Под ударом – объект, обеспечивающий топливом российскую дальнюю авиацию, обстреливающую ракетами украинские города. Хирургически чёткое поражение. Совершенно законная цель, поэтому даже в России – полное понимание", — говорит Копытько.

Эксперт добавил, что пока конечный ущерб неизвестен. На объекте находилось 56 емкостей с топливом, подтверждено, что поражены 3 из них. Еще семь емкостей на самом аэродроме. То есть, подчеркивает эксперт, формально ущерб не драматичен, но это только один удар.

В то же время Копытько добавил, что ударный потенциал украинских дронов и ракет увеличивается. Самое ценное в РФ – углеводороды и сопутствующая инфраструктура – под угрозой, подчеркнул он.

"Тем временем РФ атакует самое ценное, что есть в Украине – людей. Это не "ответ" за Энгельс. Это людоедская практика, которая применяется с первых дней полномасштабного вторжения, чтобы сломить волю к сопротивлению. Уверен, что атака на Запорожье привязана не к Энгельсу, а приурочена к последнему Рамштайну. Так было практически всегда", – сообщил Копытько.

По его словам, рецепт борьбы давно и всем известен: вынос российских аэродромов, чтобы резко снизить эффективность кабов, и наращивание ПВО/О. У партнёров есть средства, которые позволят эту задачу решить очень быстро.

"Если вместо этого начнутся призывы "остановить гибель людей" за счет уступок Украины – это грубая игра в интересах Москвы", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ нанесла террористический удар по Запорожью.



