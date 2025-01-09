Стало известно, почему Россия нанесла террористический удар по Запорожью

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Ткачик Олеся
Российские террористы сознательно убили и ранили десятки гражданских в Запорожье, заявил политолог Алексей Копытько.
Удар по Запорожью
При этом он призвал сравнить тактику Украины и РФ в войне. Например, отмечает эксперт, неизвестные дроны наносят удар по нефтебазе в районе Энгельса.
Эксперт добавил, что пока конечный ущерб неизвестен. На объекте находилось 56 емкостей с топливом, подтверждено, что поражены 3 из них. Еще семь емкостей на самом аэродроме. То есть, подчеркивает эксперт, формально ущерб не драматичен, но это только один удар.
В то же время Копытько добавил, что ударный потенциал украинских дронов и ракет увеличивается. Самое ценное в РФ – углеводороды и сопутствующая инфраструктура – под угрозой, подчеркнул он.
По его словам, рецепт борьбы давно и всем известен: вынос российских аэродромов, чтобы резко снизить эффективность кабов, и наращивание ПВО/О. У партнёров есть средства, которые позволят эту задачу решить очень быстро.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ нанесла террористический удар по Запорожью.
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