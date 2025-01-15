Стало известно, почему РФ запустила по Украине меньше ракет, чем всегда

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Ткачик Олеся
Террористическая Россия сократила количество ракетных ударов по Украине, однако точные причины такой тенденции можно будет выяснить лишь со временем, если она сохранится, отметил в эфире "Эспрессо" главный редактор Defense Express Олег Катков.
Ракетный удар
По его словам, действительно после пиковых атак Россия существенно сократила количество ракетных обстрелов. Однако, добавил эксперт, на сегодня сложно однозначно утверждать, связано ли это с исчерпанием запасов вооружения, или с другими факторами. По сравнению с массированными ударами 2023 и 2024 годов масштабы сегодняшних атак значительно меньше, признал Катков.
При этом эксперт предположил, что одной из причин этого может стать замедление производства ракет в России. В то же время, российская армия, вероятно, накапливает вооружение, уменьшая количество атак.
По его словам, российские захватчики очень давно используют столь малое количество "калибров" и, вероятно, накапливают эти ракеты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны Украины 15 января отразили массированную ракетную атаку российских войск. Оккупанты применяли ударные дроны и несколько типов ракет воздушного, наземного и морского базирования.
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