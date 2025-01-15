Стало известно, почему РФ запустила по Украине меньше ракет, чем всегда

Террористическая Россия сократила количество ракетных ударов по Украине, однако точные причины такой тенденции можно будет выяснить лишь со временем, если она сохранится, отметил в эфире "Эспрессо" главный редактор Defense Express Олег Катков.

Ракетный удар

По его словам, действительно после пиковых атак Россия существенно сократила количество ракетных обстрелов. Однако, добавил эксперт, на сегодня сложно однозначно утверждать, связано ли это с исчерпанием запасов вооружения, или с другими факторами. По сравнению с массированными ударами 2023 и 2024 годов масштабы сегодняшних атак значительно меньше, признал Катков.

При этом эксперт предположил, что одной из причин этого может стать замедление производства ракет в России. В то же время, российская армия, вероятно, накапливает вооружение, уменьшая количество атак.

"Темп ракетных атак по территории Украины диктуется именно временем производства средств. Да, враг может накапливать ракеты. В частности, сегодня враг использовал лишь 4 крылатые ракеты "Калибр", хотя по данным ГУР МОУ, враг способен производить этот тип ракет в количестве несколько десятков ежемесячно ", – отметил Катков.

По его словам, российские захватчики очень давно используют столь малое количество "калибров" и, вероятно, накапливают эти ракеты.

"Можно также предположить, что производство ракет, которое россияне сегодня имеют, является ложной информацией и производится значительно меньшее количество ракет. Однако только анализ атак за долгое время, к примеру полгода, может дать определенную информацию. В краткосрочной перспективе вероятно назвать причины уменьшения применения ракет для ударов по территории Украины сложно. Сейчас действительно количество выпущенных ракет и самих атак значительно меньше, чем это было в предыдущий период", – пояснил Катков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны Украины 15 января отразили массированную ракетную атаку российских войск. Оккупанты применяли ударные дроны и несколько типов ракет воздушного, наземного и морского базирования.



