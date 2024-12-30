Стало известно, почему РФ сейчас не бьет по территории Украины ракетами

Вчера Дмитрий Гордон заявил, что война закончится сегодня, то есть 30 декабря. При этом, как отметил политолог Виктор Андрусив, он рад, что Гордон сделал такой прогноз.

Ракетный удар

"Я понимаю, что все мы хотим, чтобы война закончилась чем скорей. И я точно среди тех, кто хочет вернуться к своей нормальной гражданской жизни. Но быть взрослым – это понимать границу между желаемым и реальным. И если вы ее не понимаете, вам просто будет очень больно", — подчеркнул Андрусив.

При этом он подчеркнул, что нужно понимать, что война не будет завершена сегодня.

"Война не окончится сегодня. И я надеюсь, что многие из вас получат прививку не верить в желаемое, а доверять фактам и анализу. Как говорится, "чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться", — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что не нужно подтасовывать информацию под желаемые ожидания. В частности, и по ракетным обстрелам.

"Ракетами не бьют по простым причинам – погода. Тактика ударов по энергетике имеет целью заставить нас замерзать. Когда погода плюсовая этого трудно достичь, и у нас есть время починить поврежденные объекты. Плюсовая погода – это подарок нам высших сил, иначе сейчас было бы очень тяжело. Речь не только о бытовых потребителях, речь, в том числе, о производителях дронов, снарядов и другого оборудования", — подчеркнул Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитрий Гордон заявил о том, что 30 декабря должна остановиться война. Однако эксперты не верят в такое развитие ситуации, хотя и допускают вероятность проведения каких-либо тайных переговоров. Экономист Павел Верновский предположил, что у Гордона, очевидно, есть какая-то инсайдерская информация, когда делает такие заявления. Впрочем, по его словам, для того, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно не только владеть инсайдерской информацией, но и уметь анализировать текущую ситуацию.



