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Стало известно, почему РФ сегодня устроила в Киеве ад

Россия не просто так атаковала сегодня Киев, считает военный Касьянов

24 мая 2025, 17:47 comments9637
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Ткачик Олеся

Сегодня ночью Россия нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по Киеву. И это, как говорит военный Юрий Касьянов, был действительно страшный удар.

Стало известно, почему РФ сегодня устроила в Киеве ад

Удар по Киеву

"Почему по Киеву? – Потому что украинские Силы обороны уже несколько дней бьют по Москве. Это месть", – говорит военный.

Кроме того, он утверждает, что российская армия вторглась в Сумскую область и пытается захватить Юнаковку, от которой в Сумы — рукой подать. Разумеется, говорит военный, что это операция – месть за наступление на Курщину.

"Не путайте российскую агрессию – аннексию Крыма, войну на Донбассе, широкомасштабное вторжение с операциями наших Сил обороны. Эти операции могут быть успешными и не успешными, но точно – не мы агрессор, не мы первые начали", – отметил военный.

Кроме того, он подчеркнул, когда российская пропаганда кричит на весь мир, что они разрушают дома в Сумах или Киеве только потому, что Силы обороны бомбили Москву или провели операцию на Курщине — они врут.

"Потому что именно они – агрессоры. И что бы мы ни делали – нам бог простит. Потому что господь любит тех, кто сражается за справедливость", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 24 мая украинская столица оказалась под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики. Отбой воздушной тревоги в Киеве и области объявили только после 5 часов утра в субботу, 24 мая. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких локациях города.

В частности, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спас мужчина, который с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – передан медикам.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0vPM3k9FcTEUnu2FYoMsxX1kso2PrttZ8upJH1M4uNnwjnJPx76D4z4esVx4h97Bvl
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