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Стало известно, почему РФ начала атаковать Украину дронами среди бела дня

РФ усовершенствовала свои дроны настолько хорошо, что может их запускать, не дожидаясь ночи

сегодня, 08:36
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Ткачик Олеся

Шахеды начали летать над Киевом среди бела дня, отметил военный Юрий Касьянов. По его словам, такие действия являются свидетельством "качества" решений, принимаемых у нас в сфере дронов и защиты от дронов.

Стало известно, почему РФ начала атаковать Украину дронами среди бела дня

Шахеды

По его информации, к началу большой войны в Украине было не более 400 человек, разрабатывавших дроны, разбиравшихся в электронике дронов, в программировании дронов, изготовлявших дроны. Вся беспилотная отрасль Украины до начала большой войны – это примерно 400 профессионалов и около 10-15 компаний.

Теперь, говорит Касьянов, у нас есть более 400 компаний, которые заявляют о себе как о разработчиках и производителях дронов. То есть, говорит он, десятки тысяч людей разрабатывают и производят дроны. Сотни разных типов дронов закупаются за бюджетные средства и деньги волонтерских фондов. Одних только "аналогов шахедов" у нас "изобрели" уже десятка два, не меньше.

"Разве это не здорово? Вовсе нет. В стране, в которой за тридцать лет независимости была проведена успешная деиндустриализация, заводы превращены в склады и торговые центры, профессиональное техническое и инженерное образование уничтожено, где днем с огнем не найдешь хорошего сантехника или электрика, невозможно подготовить десятки тысяч профессионалов, создать сотни и разработать сотни типов беспилотных аппаратов всего за 2-3 года в условиях войны", – считает военный.

По его словам, в России огромный завод производит сотни "шахедов" в день, над постоянным усовершенствованием которых работают сотни, а то и тысячи профессиональных конструкторов, инженеров, двигателей, электронщиков, программистов, специалистов по навигации и связи, систем управления и наведения. на цель. В Украине же, говорит он, сотни компаний со штатом в несколько десятков человек, из которых только два-три – реальные инженеры, разрабатывают и производят десятки разных типов "украинских шахедов". Вероятно, отмечает Касьянов, украинские инженеры в десятки раз умнее российских инженеров и могут работать 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы сделать хотя бы часть той работы, которую выполняют тысячи российских конструкторов и инженеров.

"Поэтому российские шахеды летают над Украиной как у себя дома (лучше бы у себя дома летали) – потому что они давно уже технически значительно более совершенны, они практически не пользуются спутниковой навигацией, их невозможно заглушить (привет всем нашим поклонникам всемогущего РЭБа), они постоянно испытывают новые тактики применения и алгоритмы наведения Поэтому украинские шахеды давно не летают над Москвой, и атакуют преимущественно слабо прикрытые РЭБом и ПВО объекты", — говорит Касьянов.

По его словам, когда украинские дроны начнут ежедневно летать над Москвой, а российские дроны перестанут летать над Украиной — тогда можно будет сказать, что война в воздухе выиграна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский отреагировал на массированную дроновую атаку по Украине 2 ноября.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/videos/3792909824309118
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