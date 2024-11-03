Стало известно, почему РФ начала атаковать Украину дронами среди бела дня

Шахеды начали летать над Киевом среди бела дня, отметил военный Юрий Касьянов. По его словам, такие действия являются свидетельством "качества" решений, принимаемых у нас в сфере дронов и защиты от дронов.

Шахеды

По его информации, к началу большой войны в Украине было не более 400 человек, разрабатывавших дроны, разбиравшихся в электронике дронов, в программировании дронов, изготовлявших дроны. Вся беспилотная отрасль Украины до начала большой войны – это примерно 400 профессионалов и около 10-15 компаний.

Теперь, говорит Касьянов, у нас есть более 400 компаний, которые заявляют о себе как о разработчиках и производителях дронов. То есть, говорит он, десятки тысяч людей разрабатывают и производят дроны. Сотни разных типов дронов закупаются за бюджетные средства и деньги волонтерских фондов. Одних только "аналогов шахедов" у нас "изобрели" уже десятка два, не меньше.

"Разве это не здорово? Вовсе нет. В стране, в которой за тридцать лет независимости была проведена успешная деиндустриализация, заводы превращены в склады и торговые центры, профессиональное техническое и инженерное образование уничтожено, где днем с огнем не найдешь хорошего сантехника или электрика, невозможно подготовить десятки тысяч профессионалов, создать сотни и разработать сотни типов беспилотных аппаратов всего за 2-3 года в условиях войны", – считает военный.

По его словам, в России огромный завод производит сотни "шахедов" в день, над постоянным усовершенствованием которых работают сотни, а то и тысячи профессиональных конструкторов, инженеров, двигателей, электронщиков, программистов, специалистов по навигации и связи, систем управления и наведения. на цель. В Украине же, говорит он, сотни компаний со штатом в несколько десятков человек, из которых только два-три – реальные инженеры, разрабатывают и производят десятки разных типов "украинских шахедов". Вероятно, отмечает Касьянов, украинские инженеры в десятки раз умнее российских инженеров и могут работать 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы сделать хотя бы часть той работы, которую выполняют тысячи российских конструкторов и инженеров.

"Поэтому российские шахеды летают над Украиной как у себя дома (лучше бы у себя дома летали) – потому что они давно уже технически значительно более совершенны, они практически не пользуются спутниковой навигацией, их невозможно заглушить (привет всем нашим поклонникам всемогущего РЭБа), они постоянно испытывают новые тактики применения и алгоритмы наведения Поэтому украинские шахеды давно не летают над Москвой, и атакуют преимущественно слабо прикрытые РЭБом и ПВО объекты", — говорит Касьянов.

По его словам, когда украинские дроны начнут ежедневно летать над Москвой, а российские дроны перестанут летать над Украиной — тогда можно будет сказать, что война в воздухе выиграна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский отреагировал на массированную дроновую атаку по Украине 2 ноября.



