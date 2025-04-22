Стало известно, почему РФ категорически против выхода США из переговоров

Несмотря на собственные обещания соблюдать пасхальное перемирие, Россия более двух тысяч раз его нарушила. При этом Москва не упустила возможности традиционно переводить вину на Украину, обвиняя ее в якобы несоблюдении тишины. Такими действиями Кремль демонстрирует отсутствие заинтересованности в продолжительном перемирии и реальных шагах к миру, отметила политолог Олеся Яхно.

Россия и США

Россия не заинтересована в выходе США из мирного процесса, отметила эксперт.

"Ведь тогда Украина остается с Европой, с попытками и со стремлением Европы все-таки получить определенную финансовую и военную поддержку со стороны США как для безопасности Украины, так и для безопасности самой Европы. В тот момент как Россия теряет те возможные плюсы, которые авансом продемонстрировала администрация Дональда Трампа Путину в части двусторонних отношений. Поэтому Россия не заинтересована в том, чтобы США вышли из переговорного процесса", – подчеркнула Яхно.

Она также обратила внимание на то, что Кремль демонстративно способен на кратковременное прекращение обстрелов, чтобы впоследствии иметь основания обвинять Украину в "нарушениях", как это уже стало российской тактикой.

Яхно убеждена, что Москва не заинтересована в реальном плане действий, где четко определена последовательность: сначала — прекращение огня, затем гарантии безопасности от Европы и частично США, и уже дальше — политическое урегулирование.

По ее мнению, следующие дни станут определяющими для дальнейшего развития мирных инициатив и покажут, выйдут ли США из переговорного процесса. Она также подчеркнула, что США все равно должны четко обозначить свою позицию по ситуации.

"Эти реалии состоят из двух частей. Первое — это настолько США готовы действительно поддерживать, оказывать военную помощь Украине, пусть и за деньги, а не как гуманитарную помощь. И второй вопрос — как будут выстраиваться отношения в адрес России в части санкций: продвижение действующих санкций, введение, возможно, новых ограничений и выстраивание или не выстраивание дальнейшего двустороннего формата отношений", – подчеркнула политолог.

Яхно добавила: при всей сложности ситуации, определенные договоренности о прекращении авиаударов по Украине и возможной "тишине на море" остаются потенциально достижимыми. Но ключевым фактором остается политическая воля Москвы, которой пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США заставляют Украину отдать Крым РФ.



