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Стало известно, почему РФ категорически против выхода США из переговоров

Путин комфортно чувствует себя с Трампом, а вот Европа прекрасно понимает все угрозы со стороны РФ

сегодня, 12:33
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Ткачик Олеся

Несмотря на собственные обещания соблюдать пасхальное перемирие, Россия более двух тысяч раз его нарушила. При этом Москва не упустила возможности традиционно переводить вину на Украину, обвиняя ее в якобы несоблюдении тишины. Такими действиями Кремль демонстрирует отсутствие заинтересованности в продолжительном перемирии и реальных шагах к миру, отметила политолог Олеся Яхно.

Стало известно, почему РФ категорически против выхода США из переговоров

Россия и США

Россия не заинтересована в выходе США из мирного процесса, отметила эксперт.

"Ведь тогда Украина остается с Европой, с попытками и со стремлением Европы все-таки получить определенную финансовую и военную поддержку со стороны США как для безопасности Украины, так и для безопасности самой Европы. В тот момент как Россия теряет те возможные плюсы, которые авансом продемонстрировала администрация Дональда Трампа Путину в части двусторонних отношений. Поэтому Россия не заинтересована в том, чтобы США вышли из переговорного процесса", – подчеркнула Яхно.

Она также обратила внимание на то, что Кремль демонстративно способен на кратковременное прекращение обстрелов, чтобы впоследствии иметь основания обвинять Украину в "нарушениях", как это уже стало российской тактикой.

Яхно убеждена, что Москва не заинтересована в реальном плане действий, где четко определена последовательность: сначала — прекращение огня, затем гарантии безопасности от Европы и частично США, и уже дальше — политическое урегулирование.

По ее мнению, следующие дни станут определяющими для дальнейшего развития мирных инициатив и покажут, выйдут ли США из переговорного процесса. Она также подчеркнула, что США все равно должны четко обозначить свою позицию по ситуации.

"Эти реалии состоят из двух частей. Первое — это настолько США готовы действительно поддерживать, оказывать военную помощь Украине, пусть и за деньги, а не как гуманитарную помощь. И второй вопрос — как будут выстраиваться отношения в адрес России в части санкций: продвижение действующих санкций, введение, возможно, новых ограничений и выстраивание или не выстраивание дальнейшего двустороннего формата отношений", – подчеркнула политолог.

Яхно добавила: при всей сложности ситуации, определенные договоренности о прекращении авиаударов по Украине и возможной "тишине на море" остаются потенциально достижимыми. Но ключевым фактором остается политическая воля Москвы, которой пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США заставляют Украину отдать Крым РФ.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chy-vypravdayetsya-zayava-trampa-pro-shvydku-ugodu-ukrayiny-ta-rf-otsinyla-politologynya/
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