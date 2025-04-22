Стало известно, почему РФ категорически против выхода США из переговоров

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Ткачик Олеся
Несмотря на собственные обещания соблюдать пасхальное перемирие, Россия более двух тысяч раз его нарушила. При этом Москва не упустила возможности традиционно переводить вину на Украину, обвиняя ее в якобы несоблюдении тишины. Такими действиями Кремль демонстрирует отсутствие заинтересованности в продолжительном перемирии и реальных шагах к миру, отметила политолог Олеся Яхно.
Россия и США
Россия не заинтересована в выходе США из мирного процесса, отметила эксперт.
Она также обратила внимание на то, что Кремль демонстративно способен на кратковременное прекращение обстрелов, чтобы впоследствии иметь основания обвинять Украину в "нарушениях", как это уже стало российской тактикой.
Яхно убеждена, что Москва не заинтересована в реальном плане действий, где четко определена последовательность: сначала — прекращение огня, затем гарантии безопасности от Европы и частично США, и уже дальше — политическое урегулирование.
По ее мнению, следующие дни станут определяющими для дальнейшего развития мирных инициатив и покажут, выйдут ли США из переговорного процесса. Она также подчеркнула, что США все равно должны четко обозначить свою позицию по ситуации.
Яхно добавила: при всей сложности ситуации, определенные договоренности о прекращении авиаударов по Украине и возможной "тишине на море" остаются потенциально достижимыми. Но ключевым фактором остается политическая воля Москвы, которой пока нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США заставляют Украину отдать Крым РФ.
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