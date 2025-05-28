Стало известно, почему РФ категорически отвергает «мирный план» США

США подготовили мирный план по 22 пунктам для Украины и РФ, сообщил спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Впрочем, по его словам, этот документ не нашел поддержки ни у Украины, ни у России. По словам экспертов, американская сторона надеялась, что Кремль согласится на позиции, которые можно обсуждать как основу для компромиссов.

Переговоры о мире

Как говорит политолог-международник Ярослав Божко, на самом деле главная сложность — не в территориальных вопросах, а в принципиально разном видении будущего статуса безопасности Украины.

"Основная проблема не в территориях. Думаю, вопрос территорий и контроля за ними остается второстепенным во всех этих разговорах. Прежде всего, статус безопасности Украины, вопрос, при каких условиях должно произойти прекращение огня, хотя бы 30-дневный. Это вопрос, который очень трудно совместить", – сказал эксперт.

Дело в том, говорит Божко, что Киев выступает за 30-дневное перемирие и поддерживает соответствующую позицию США, впрочем, Россия даже на это не соглашается. В частности, подчеркивает эксперт, Москва не принимает никакую модель безопасности для Украины, даже такую, какую имели Швеция и Финляндия до вступления в НАТО.

Эксперт убежден, что для США такой формат был бы приемлем — и они, вероятно, его поддержали бы. Но Россия отвергает даже это. Следовательно, видение будущего статуса Украины в сфере безопасности абсолютно несовместимо, добавил эксперт.

По словам Божко, Белый дом все еще оставляет Кремлю возможность предложить приемлемые условия, которые можно было бы согласовать с американской инициативой. Однако, отметил он, Россия не демонстрирует заинтересованности ни в прекращении огня, ни в завершении войны в целом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безугла шокировала прогнозом по войне.



