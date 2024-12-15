Стало известно, почему РФ категорически не хочет садиться за стол переговоров с Украиной

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Ткачик Олеся
Российская Федерация не стремится к переговорам с Украиной, поскольку это означало бы признание ее внешнеполитической субъектности, сообщил в эфире "Эспрессо" исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.
Переговоры Украины и РФ
По его мнению, переговоры с Украиной стали бы для России подтверждением независимости украинской внешней политики, чего Кремль пытается избегать.
Магда подчеркнул, что Россия ориентирована на диалог с Соединенными Штатами, а не с Украиной. По его мнению, Москва хочет вести переговоры с США, и этот вопрос будет актуален для новой американской администрации. Ожидать, что договоренности состоятся при администрации Байдена, пока нереалистично, добавил эксперт.
Политолог добавил, что еще одной важной точкой является то, что прекращение войны между Россией и Украиной станет началом широкого переговорного процесса, затрагивающего вопросы гарантий безопасности и ограничения вооружений в новых условиях многополярного мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп может бросить Украину.
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