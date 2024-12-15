Стало известно, почему РФ категорически не хочет садиться за стол переговоров с Украиной

Российская Федерация не стремится к переговорам с Украиной, поскольку это означало бы признание ее внешнеполитической субъектности, сообщил в эфире "Эспрессо" исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, переговоры с Украиной стали бы для России подтверждением независимости украинской внешней политики, чего Кремль пытается избегать.

"Для нее переговоры с Украиной – признание нашей внешнеполитической субъектности, и в таком случае Россия, откровенно говоря, будет себя чувствовать не очень уверенно. Я смотрю, как сейчас Путин выступает на сборище Единой России, рассказывает там о так называемой "СВО" и многом другом, но я думаю, что мы должны на это смотреть максимально критически", — отметил политолог.

Магда подчеркнул, что Россия ориентирована на диалог с Соединенными Штатами, а не с Украиной. По его мнению, Москва хочет вести переговоры с США, и этот вопрос будет актуален для новой американской администрации. Ожидать, что договоренности состоятся при администрации Байдена, пока нереалистично, добавил эксперт.

Политолог добавил, что еще одной важной точкой является то, что прекращение войны между Россией и Украиной станет началом широкого переговорного процесса, затрагивающего вопросы гарантий безопасности и ограничения вооружений в новых условиях многополярного мира.

"Так как то, что было в биполярном мире на сегодняшний момент отменено, фактически остается один единственный договор об ограничении ракетных вооружений между США и Россией. И не совсем понятно, где в этом уравнении, например, Китай или ЕС. А нам надо отдавать себе отчет, что мы должны работать над собственным укреплением, потому что без укрепления позиции Украины нам просто не стоит рассчитывать на какие-то рост внешнеполитической субъектности", — резюмировал Евгений Магда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп может бросить Украину.



