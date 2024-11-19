Стало известно, почему РФ хочет уничтожить украинцев и будет вести войну к смерти Путина

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Даже, когда будет достигнута договоренность о прекращении огня, россияне будут совершать диверсии и теракты в Украине, пытаясь нанести максимальное горе и ущерб украинцам, считает политолог Константин Матвиенко. При этом, по его словам, чтобы понять, почему россияне начали эту войну, следует четко понимать их цели.
Владимир Путин
При этом политолог убежден, что глава цель россиян – уничтожение украинцев как этноса путем геноцида, в меньшей степени из-за ассимиляции. По его словам, это они уже пытались сделать во время Голодомора и после него.
Кроме того, по его мнению, Россия хочет присвоить все типы ресурсов Украины – человеческих, природных, земельных, минеральных, водных, индустриальных, логистических, рекреационных. При этом Матвиенко подчеркнул, что 65% территории России – это вечная мерзлота. Также эксперт добавил, что состояние их промышленности и транспорта показала война.
Кроме того, по его мнению, еще одна задача РФ не дать Украине стать частью западной цивилизации, которая является естественным антагонистом варварского интернационала диктаторов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле заявили о том, что ведут "СВО" в условиях войны с Западом.
Новости