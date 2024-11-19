Стало известно, почему РФ хочет уничтожить украинцев и будет вести войну к смерти Путина

Даже, когда будет достигнута договоренность о прекращении огня, россияне будут совершать диверсии и теракты в Украине, пытаясь нанести максимальное горе и ущерб украинцам, считает политолог Константин Матвиенко. При этом, по его словам, чтобы понять, почему россияне начали эту войну, следует четко понимать их цели.

Владимир Путин

При этом политолог убежден, что глава цель россиян – уничтожение украинцев как этноса путем геноцида, в меньшей степени из-за ассимиляции. По его словам, это они уже пытались сделать во время Голодомора и после него.

"Эта их цель обусловлена тем, что украинцы представляют угрозу самодержавному рабскому общественному устройству России. Украина постоянно опережает Россию в цивилизационном прогрессе. И они не могут нам этого простить", – говорит политолог.

Кроме того, по его мнению, Россия хочет присвоить все типы ресурсов Украины – человеческих, природных, земельных, минеральных, водных, индустриальных, логистических, рекреационных. При этом Матвиенко подчеркнул, что 65% территории России – это вечная мерзлота. Также эксперт добавил, что состояние их промышленности и транспорта показала война.

"Восстановить империю – сверхдержаву, что без Украины невозможно. Свою нищету и дикарские условия общественного бытия россияне сами себе объясняли тем, что они "за то сверхдержава". Вернуть себе этот статус Россия может только, поглотив Украину", — подчеркнул Мотивенко и добавил, что РФ хочет присвоить историю Украины.

Кроме того, по его мнению, еще одна задача РФ не дать Украине стать частью западной цивилизации, которая является естественным антагонистом варварского интернационала диктаторов.

"Путин никогда не прекратит войны, потому что она является главным фактором сохранения его власти. Поэтому придется воевать – иначе нас уничтожат", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле заявили о том, что ведут "СВО" в условиях войны с Западом.



