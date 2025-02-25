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Ткачик Олеся
После встречи в Саудовской Аравии становится понятно, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет предложить Дональду Трампу создать RosUkrEnergo наоборот, отмечает политолог Вадим Денисенко.
Валерий Залужный
По его словам, похоже на то, что идея Путина следующая: американцы входят в российский добывающий бизнес, создается некая прокладка по типу RosUkrEnergo, выходящая на европейский рынок. Именно поэтому, говорит эксперт, правые популисты нужны американскому президенту и для лоббирования этого проекта, потому что та же ХДС ведет серьезную дискуссию о том, что политика Ангелы Меркель привела к кризису в немецкой экономике.
Как говорит Денисенко, россиянам нужно начать этот процесс, потому что это начало снятия санкций, уже ставящих под угрозу технологическое развитие экономики РФ не в далеком будущем, а уже сейчас.
Впрочем, по его словам, главное другое, этими исследованиями россияне добиваются того, что у голов западных политиков должно быть одно мнение: воюй не воюй, России это не вредит. И именно на этом уже спекулируют правые популисты.
Впрочем, по его словам, судьба этого соглашения зависит от Брюсселя (ряда столиц ЕС). При этом, добавил эксперт, вероятно, это соглашение с определенными ограничениями будет согласовано ЕС.
Что касается Валерия Залужного, как кандидата на президентских выборах, проведение которых лоббирует Россия, то, по словам Денисенко, РФ поддерживает его по одной простой причине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Буданов объяснил, почему Путин маниакально хочет захватить Украину.
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