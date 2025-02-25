Стало известно, почему РФ делает ставку на Залужного на предстоящих выборах в Украине

После встречи в Саудовской Аравии становится понятно, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет предложить Дональду Трампу создать RosUkrEnergo наоборот, отмечает политолог Вадим Денисенко.

Валерий Залужный

По его словам, похоже на то, что идея Путина следующая: американцы входят в российский добывающий бизнес, создается некая прокладка по типу RosUkrEnergo, выходящая на европейский рынок. Именно поэтому, говорит эксперт, правые популисты нужны американскому президенту и для лоббирования этого проекта, потому что та же ХДС ведет серьезную дискуссию о том, что политика Ангелы Меркель привела к кризису в немецкой экономике.

Как говорит Денисенко, россиянам нужно начать этот процесс, потому что это начало снятия санкций, уже ставящих под угрозу технологическое развитие экономики РФ не в далеком будущем, а уже сейчас.

"Кремль приложил много усилий для того, чтобы доказать Западу, что он может воевать бесконечно. А сейчас уже появились определенные исследования и их будет еще больше о том, что технологическая деградация России не угрожает, ведь по серому импорту в России идет все, что им нужно. Так вот – это лишь отчасти правда и российская экономика стоит на грани технологической деградации, что бы там кто ни писал", – говорит Денисенко.

Впрочем, по его словам, главное другое, этими исследованиями россияне добиваются того, что у голов западных политиков должно быть одно мнение: воюй не воюй, России это не вредит. И именно на этом уже спекулируют правые популисты.

"Возвращаясь к RosUkrEnergo-2, выглядит так, что США или не сказали ни "да", ни "нет" и Путин решил сделать еще более соблазнительное предложение. Или американцы потребовали большего и россияне решили согласиться и на это. И здесь симптоматично, что россияне уже заявили, что готовы также отказаться от расчетов по энергоносителям в рублях и готовы рассчитываться в долларах", — подчеркнул политолог.

Впрочем, по его словам, судьба этого соглашения зависит от Брюсселя (ряда столиц ЕС). При этом, добавил эксперт, вероятно, это соглашение с определенными ограничениями будет согласовано ЕС.

"Для нас это не только плохой сигнал. Это также открывает возможность торговли. Повторю то, что говорю много месяцев подряд: наша цель на этих переговорах не показать фигу Трампу, а добиться наших требований", — добавил эксперт.

Что касается Валерия Залужного, как кандидата на президентских выборах, проведение которых лоббирует Россия, то, по словам Денисенко, РФ поддерживает его по одной простой причине.

"У россиян нет своего кандидата на предстоящих выборах в Украине. И их цель – хаотизация нашей политики, а не ставка на того или иного кандидата", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Буданов объяснил, почему Путин маниакально хочет захватить Украину.



