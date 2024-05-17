Стало известно, почему Путин сейчас не собирается оккупировать Харьков: что хочет сначала сделать

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия не намерена оккупировать Харьков, а бои в Харьковской области ведет потому, что именно Украина его заставила к этому, обстреливая "гражданскую" инфраструктуру российского Белгорода.
Харьков
По словам волонтера Романа Доника, Путни просто сейчас не намерен оккупировать Харьков, но все может измениться.
При этом Доник рассказал, что российские террористы на Харьковском направлении замедлили движение, поскольку у них есть серьезные проблемы с логистикой. Дело в том, говорит волонтер, что вся их техника и транспорт, которые пытались подъехать ближе к линии боев, уничтожались почти мгновенно.
Также волонтер добавил, что с украинской стороны плотность дорнов была просто огромной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуация на Харьковском направлении и назвал ее сложной. По его словам, враг не прекращает попыток захватить Волчанск и продвинуться на других территориях в области.
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