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Стало известно, почему Путин сейчас не собирается оккупировать Харьков: что хочет сначала сделать

Российский диктатор Владимир Путни пока не хочет оккупировать Харьков. По словам волонтера Романа Доника, сначала он планирует отрезать его от двух крупных городов, а потом уже попытаться захватить

сегодня, 17:04
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия не намерена оккупировать Харьков, а бои в Харьковской области ведет потому, что именно Украина его заставила к этому, обстреливая "гражданскую" инфраструктуру российского Белгорода.

Стало известно, почему Путин сейчас не собирается оккупировать Харьков: что хочет сначала сделать

Харьков

По словам волонтера Романа Доника, Путни просто сейчас не намерен оккупировать Харьков, но все может измениться.

"Харьков оккупировать Путин не собирается? Конечно, не собирается. Он сначала собирается его по возможности обойти и отрезать от Киева и Днепра. А потом уже оккупировать. Если будет чем",
– отметил волонтер.

При этом Доник рассказал, что российские террористы на Харьковском направлении замедлили движение, поскольку у них есть серьезные проблемы с логистикой. Дело в том, говорит волонтер, что вся их техника и транспорт, которые пытались подъехать ближе к линии боев, уничтожались почти мгновенно.

"Поэтому все на себе, все на горбе. Много километров. Раненых эвакуировать, запасы и БК, все сложно. Они раненых не вывозят. Нечем",
– рассказал Доник.

Также волонтер добавил, что с украинской стороны плотность дорнов была просто огромной.

"Сначала россияне выносили КАБ и ФАБ все здания, где могли на высотах быть пилоты. Сейчас россияне тянут средства РЭБ отовсюду. Вопросы нескольких дней, когда они закроют почти полностью диапазоны. Затем начнут выстраивать логистику", -
сказал Доник и добавил, что после этого врагу будет противостоять тяжелее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуация на Харьковском направлении и назвал ее сложной. По его словам, враг не прекращает попыток захватить Волчанск и продвинуться на других территориях в области.




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Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid02NN8MrsgqEYuxUHadMr6r11ybe1764ACQsa6GvD1Psa4zJxmrpWCo5ZDdxKMNQrgTl
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